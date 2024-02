Quale auto sostituirà Fiat Panda a Pomigliano? Ipotesi Lancia Delta e Alfa Romeo Giulietta

Il numero uno di Stellantis, Carlos Tavares, ha annunciato la sostituzione della Fiat Panda dopo il 2026, quando la stessa andrà definitivamente in pensione dopo anni di onorata carriera, lasciando per sempre le linee di Pomigliano.

"Pomigliano - ha detto - è al massimo della capacità produttiva, il livello di attività è molto solido. Abbiamo bisogno di più Panda, l'attuale modello cesserà nel 2026 e sarà sostituito”. Bocca cucita ovviamente sull'erede dell'attuale Fiat Panda, ribattezzata Pandina, ma si possono fare senza dubbio delle ipotesi.

Tenendo conto che bisognerà sostituire un'auto dai volumi record, circa 100.000 pezzi sfornati ogni anno, ora come ora è difficile pensare ad una vettura che possa rimpiazzare l'auto in cima alla top 10 delle più vendute in Italia nel 2023.

Probabile quindi che Tavares decida di assegnare quindi non una ma ben due nuove auto a Pomigliano e fra le ipotesi più credibili vi sono due vetture che potrebbero registrare numeri importanti soprattutto perchè si tratta di due ritorni ben graditi.

Il primo è quello della Lancia Delta, che è stata confermata per l'ennesima volta mercoledì scorso, quando è stata presentata la nuova Ypsilon: “Sarà la Delta che tutti noi sogniamo”, ha spiegato il CEO Luca Napolitano.

Arriverà però solo nel 2028, di conseguenza è probabile che possa sbarcare dal 2027 un'altra vettura, leggasi l'erede dell'Alfa Romeo Giulietta. In questo caso non vi è certezza, non vi sono conferme, ma il numero uno del Biscione, Imparato, durante una recente intervista con Autocar ha spiegato: “Anche un’hatchback potrebbe essere redditizia”, non escludendo quindi un grande ritorno.

Sia la Giulietta che la Delta sarebbero prodotte su piattaforma STLA Medium, al momento a Melfi, e saranno entrambe elettriche, anche perchè Alfa Romeo produrrà solo green dal 2027. Se le due vetture dovessero presentare, come ipotizzabile, un design riuscito, potrebbero essere capaci di equiparare i volumi di vendita della Pandina. Ovviamente si tratta di ipotesi, nulla di confermato, ma attualmente sembrerebbe la strada più credibile.