La nuova auto da sogno di Richard Hammond è un van: perché ama il suo Ford Transit Custom?

Richard Hammond, uno dei tre volti della famosa trasmissione televisiva Top Gear “originale”, ha sempre nutrito una grande passione per le auto e le moto sportive, ma di recente ha venduto parte della sua collezione con pezzi di un certo pregio, per dedicarsi a nuovi progetti. Oggi Hammond ha iniziato ad apprezzare sempre più mezzi a lui inusuali.

Qualche settimana fa, in un video pubblicato da Drivetribe, Hammond ha spiegato quanto si trovasse bene col suo nuovo Ford Ranger, e oggi ci parla invece di un altro veicolo dell’ovale blu che ha acquistato per la sua nuova attività dedicata al restauro di auto d’epoca, chiamata “The Smallest Cog”.

Aveva bisogno di un veicolo che fosse comodo per il trasporto di oggetti vari e la sua scelta è ricaduta sul Ford Transit Custom (noi invece abbiamo guidato il nuovo Ford E-Transit). Hammond è rimasto particolarmente colpito dal suo nuovo acquisto perché di fatto “si guida come una gran bella macchina di 15 anni fa”, con prestazioni di tutto rispetto e una guidabilità ottima, con l’ovvia praticità di essere un van.

Nel raccontarci la sua esperienza lo definisce poi una “time machine”, una macchina del tempo che gli ha riportato alla mente ricordi del passato, quando a 21 anni consegnava mobili per un’azienda locale mentre cercava di sfondare come presentatore radiofonico, e nel weekend lo allestiva “alla buona” per viversi una due giorni all’insegna del campeggio, prima che arrivasse la modaiola #vanlife di oggi.

E a proposito di vanlife, pochi giorni fa Renault ha presentato il Traffic SpaceNomad, una casa su ruote con pannello solare sul tetto.