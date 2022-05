Le auto Skoda compatibili con l'Econonus 2022: i modelli in sconto

Dallo scorso 16 maggio sono attivi i nuovi incentivi auto e moto 2022, dei bonus che investono come prevedibile anche buona parte della gamma Skoda. Andiamo a vedere i modelli del brand compatibili con i nuovi eco-incentivi statali.

Dopo aver visto i modelli Volkswagen compatibili con l'Ecobonus 2022, e allo stesso modo le auto Audi compatibili con gli incentivi 2022, passiamo a Skoda, altro brand del gruppo tedesco. Grazie al supporto governativo si possono prendere in sconto tutte le motorizzazioni di nuova Skoda FABIA, del City SUV KAMIQ e della berlina di segmento C SCALA, ora proposte anche con una speciale formula Clever Value, a valore futuro garantito. Questa iniziativa permette ai clienti di acquistare la loro nuova Skoda con un anticipo minimo e con la libertà di scegliere, dopo 3 anni, se tenere la vettura, cambiarla, restituirla o se rifinanziare l'importo residuo.

Scendendo più nel dettaglio la quarta generazione di FABIA si può avere nella sua versione 1.0 MPI 65 CV Ambition con un anticipo di soli 159 euro, pari alla rata. KAMIQ nella sua variante 1.0 TSI 95 CV Ambition si può avere con un anticipo di 199 euro, sempre pari alla rata. SCALA invece nella motorizzazione 1.0 TSI 95 CV Ambition si può invece avere con un anticipo 229 euro, pari alla rata.

Passando a elettriche e Plug-in Hybrid abbiamo la ENYAQ iV nella variante 50 e i modelli OCTAVIA iV, OCTAVIA RS iV e SUPERB iV Plug-in rientrano nei parametri per accedere agli incentivi.

Per avere più scelta fra le BEV vi consigliamo di leggere il nostro articolo le auto elettriche compatibili con gli incentivi auto 2022.