Quali sono le auto più sicure testate nel 2021 da Euro NCAP? Skoda fa doppietta

L’European New Car Assessment Programme, noto comunemente come Euro NCAP, è uno dei principali motivi per cui le auto attuali mostrano generalmente un alto livello di sicurezza sia in caso di incidente che di manovre di emergenza. Ogni anno l’ente mette alla prova tutte le vetture che debuttano sul mercato, e alcune diventano prime della classe.

Per questo motivo Euro NCAP ha rivelato quali sono state le auto testate che hanno ottenuto il miglior risultato nella rispettiva categoria. Se vi state chiedendo perché non ci sia una vincitrice assoluta, la risposta è semplice: nonostante il massimo dei voti, una vettura compatta potrebbe non essere sicura tanto quanto un SUV o una berlina, ma ciò non significa che non faccia il suo dovere al meglio.

Inoltre sottolineiamo che le auto elette come migliori di categoria riguardano soltanto quelle testate nel 2021 dall’Euro NCAP, e il punteggio è basato sulla somma delle singole valutazioni nella sicurezza degli occupanti in caso di incidente, in quella dei bambini, dei pedoni e nell’efficienza dei sistemi di sicurezza attiva alla guida. Quali sono quindi le prime della classe?

Ebbene, tra le berline ‘executive’ è la Mercedes-EQ EQS ad aver surclassato le sfidanti, mentre tra le vetture offroad il premio è andato alla Skoda Enyaq iV. La casa ceca di prende un altro riconoscimento anche con la Skoda Fabia, considerata la migliore tra le piccole famigliari. La Toyota Yaris Cross è la migliore tra i piccoli MPV, mentre la Nissan Qashqai ha vinto tra gli offroad di piccola taglia. Per la prima volta Euro NCAP ha scelto anche il miglior veicolo elettrico, e anche in questo frangente è la Mercedes EQS a prendersi tutti i meriti.

Infine ricordiamo che ogni anno i test dell’Euro NCAP si fanno sempre più duri e selettivi, proprio per spronare le case costruttrici a fare sempre meglio in termini di sicurezza, ed è per questo motivo che lo scorso anno abbiamo visto fallire numerose auto che fino a qualche anno prima risultavano sicure. Stiamo parlando della Renault Zoe, bocciata nei crash test con zero stelle. Anche la Dacia Spring ne è uscita con le ossa rotte, totalizzando soltanto 1 stella Euro NCAP.