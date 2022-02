Le auto più sicure del 2022 secondo l'IIHS: dominano Volvo, Audi e Tesla

Quali sono le automobili più sicure del 2022? Ce lo dice l'IIHS, ovvero l'Insurance Institute for Highway Safety, che ha appena pubblicato i modelli in grado di conquistare il grado di Top Safety Pick+. Tutte vetture che garantiscono un'altissima sicurezza per gli occupanti: vediamo quali sono.

Rispetto al 2021 c'è stato un netto miglioramento delle prestazioni in termini di sicurezza. Dalle 90 auto capaci di guadagnarsi il bollino Top Safety Pick e Top Safety Pick+ lo scorso anno siamo saliti alle 101 del 2022. Per semplificare elencheremo qui soltanto alcune auto con grado Top Safety Pick+, le più sicure in assolute, sul sito ufficiale dell'IIHS (che trovate nella Fonte in basso) però trovate il report completo con tutte le 101 vetture.

Da segnalare la presenza della Mazda 3 2022 fra le auto compatte, della Tesla Model 3 2022 fra le midsize luxury, della Tesla Model Y 2022 fra i SUV midsize luxury (la Tesla Model Y è da cinque stelle nei crash test). È dominio tedesco e coreano invece fra le luxury car considerate Large, abbiamo infatti le Audi A6 e A7 e le Genesis G70, G80 e G90 (ricordiamo che Genesis sta per arrivare in Europa grazie al volere di Hyundai Motor Company), più la Mercedes-Benz Classe E 2022.

Anche fra i Large SUV è dominio Audi, con e-tron 2022 e e-tron Sportback 2022. Da sottolineare poi come Volvo abbia ben 10 auto fra le Top Safety Pick+.