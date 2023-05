Quali sono le auto più scattanti degli anni '80? Porsche batte Ferrari

Quali sono le auto più scattanti degli anni '80, quelle che avevano un'accelerazione incredibile? 40 anni fa sono state realizzate delle auto a dir poco memorabili, a detta di alcuni esperti le più belle di tutti i tempi, ma oltre ed essere esteticamente apprezzabili vantavano anche una meccanica sublime.

Ma quali sono le 5 auto più veloci se le mettessimo a competere in una drag race? Vi diciamo subito che in classifica troviamo due tedesche, un'italiana e due americane, e cominciamo proprio da quest'ultime.

In quinta posizione spazio ad una vettura sicuramente non molto diffusa in Italia come la Pontiac Firebird Trans Am del 1989 che raggiungeva i 100 km/h in 4,6 secondi, mentre il quarto di miglia lo si tagliava in 13,4 secondi a poco più di 160 chilometri all'ora. Si tratta della Trans Am turbocompressa più veloce mai realizzata, nel contempo quella dal motore più bello, con anche una invidiabile tenuta.

Quarta posizione e medaglia di legno per la mitica Porsche 911 Turbo del 1986, capace di raggiungere i 100 km/h in 4,6 secondi. La sportiva più classica di tutti i tempi, con il suo motore posteriore, oltre ad avere una super accelerazione era ben più docile rispetto alle sue eredi, risultando molto semplice da guidare ad alte velocità ma anche e soprattutto in curva.

Torniamo oltre oceano per la Chevrolet Corvette ZR-1 del 1989, capace di accelerare da 0 a 100 in 4,5 secondi. Una sfida aperta alle supercar tedesche quella della sportiva per eccellenza Made in Usa. Oltre ad essere bella e iconica la Corvette era maledettamente veloce: che altro?

Secondo piazza per la mitica Ferrari F40, la Rossa del 40esimo anniversario, realizzata nel 1987 e l'ultima supercar di Maranello supervisionata dal mitico Enzo. Disegnata da Nicola Materazzi, morto ad agosto dell'anno scorso, la Ferrari F40 riusciva a raggiungere i 100 km/h in 4,1 secondi. Era bella, veloce, audace e dal design esagerato tipico degli anni '80. Una vettura immortale e oggi è la regina indiscussa delle case d'aste raggiungendo sempre in scioltezza i due milioni di euro di valore.

Chiudiamo con l'auto più veloce degli anni '80 in quanto ad accelerazione, leggasi la mitica Porsche 959 del 1987, esposta di recente a Villa d'Este a Como, e altro straordinario esempio di meccanica e design tipicamente '80s. I 100 km/h erano raggiunti in soli 3,6 secondi con una velocità massima di 314 km/h e la trazione integrale.

E' stata l'auto più veloce al mondo fino all'arrivo dell'F40, e come la collega è considerata una delle più belle supercar di tutti i tempi. Prima di congedarci da segnalare l'assenza dalla Top 10 di tre mitiche Ferrari come la 512BB, la 288 GTO e la Testarossa, che raggiungono tutte i 100 km/h in 5 secondi.