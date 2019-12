Un'auto sbanda e Autopilot la vede e frena in autonomia: il video

Sapete cosa significa l’acronimo ADAS in campo automotive? Beh Advanced Driver Assistance Systems, ovvero tutti quei nuovi sistemi di assistenza alla guida che nei prossimi anni saranno presenti in modo massiccio su tutto il mercato. Video come quello di oggi vi mostrano il perché...

Sotto il nome ADAS si può trovare di tutto, dalla frenata di emergenza automatica con riconoscimento dei pedoni al mantenimento della corsia. Sistemi già presenti su molte vetture uscite negli ultimi mesi e parte del pacchetto che Tesla chiama Autopilot. Oltre alle funzionalità di guida semi-assistita, le Tesla offrono infatti anche ADAS più comuni, il cui funzionamento viene dimostrato in parte nel video presente in pagina.

Si può vedere come una vettura di colore bianco superi una Tesla, che in quel preciso istante aveva Autopilot attivo, facendo però delle strane manovre, rallentando e invadendo la corsia accanto in modo alquanto pericoloso. Non è chiaro se il conducente fosse ubriaco oppure distratto dal cellulare (dalle immagini sembrerebbe più la prima ipotesi…), nonostante questo Autopilot ha perfettamente rilevato l’anomalia e ha evitato un possibile incidente.

Pur parlando di dispositivi in grado davvero di salvarci la vita, con il software Tesla che porta tutto all’estremo guidando senza il supporto attivo del conducente in diverse situazioni (autostrada soprattutto), una corposa polemica sta prendendo forma nelle ultime settimane. Sembra infatti che molte persone stiano abusando di sistemi simili, magari mettendosi alla guida mentre ubriachi, convinti che l’aiuto del software possa comunque portarli a casa sani e salvi, sbagliando tremendamente. Non sappiamo quale sia la strada migliore per evitare abusi simili, qualcuno però vorrebbe che i produttori spegnessero questi sistemi per dare più responsabilità ai conducenti... nel frattempo diversi dispositivi diventeranno obbligatori con l'arrivo del 2022, ecco quali.