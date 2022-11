Le auto in Russia costano di più dopo le sanzioni: prezzi maggiorati per l'usato

Le sanzioni internazionali alla Russia, dopo la guerra in Ucraina, hanno colpito tantissimi settori dell'economia del Paese. Anche il fronte delle automotive sta accusando il colpo con un calo incredibile delle vendite e con i prezzi in costante aumento.

Le sanzioni hanno colpito l'economia russa su più fronti, dal mercato dei componenti per PC a quello delle criptovalute con il blocco dei wallet. Gli ultimi dati sull'industria automobilistica russa, invece, attestano che il 76% dei veicoli usati importati nel Paese di Putin provengono dal Giappone, con la Bielorussia ferma appena al 5,6%.

I prezzi delle auto usate, ovviamente, hanno iniziato a lievitare e attualmente la crescita ha toccato il 10% rispetto allo scorso anno. Nonostante ciò, ad agosto le vendite di queste vetture sono aumentate sino a 23mila rispetto alle 11mila di febbraio. Un aumento significato che non compensa però il declino delle vendite delle auto nuove che, tra gennaio e settembre, sono calate di oltre il 60%,

Non sappiamo come il Cremlino reagirà alle difficoltà del settore delle automotive, appesantito anche dalla direzione della Formula 1 che ha promesso che la competizione non si terrà più in Russia.