Questa è la prima auto russa costruita dopo sanzioni, anche se in realtà è cinese

Lo scorso ottobre è arrivata la conferma del ritorno di Moskvich per sostituire Renault in Russia nei suoi stessi stabilimenti. Dopo la vendita della quota di maggioranza di AvtoVAZ da parte del marchio francese, ecco la prima automobile Moskvich nata dopo le sanzioni.

KAMAZ, produttore di camion e autobus russo che ora possiede Moskvich, ha ufficializzato il lancio di Moskvich 3 in Russia a partire dal mese prossimo, con l’obiettivo di produrre 600 unità entro fine 2022: 400 di queste vetture avranno il motore a combustione interna, mentre le restanti 200 saranno completamente elettriche.

Secondo quanto riferito da Reuters, dunque il Moskvich 3 dovrebbe essere un SUV crossover con motori da 1,5 e 1,6 litri, per un massimo di 148 CV e 210 Nm di coppia. Al suo interno non mancheranno, poi, sistemi di infotainment “avanzati” con schermo e quadro strumenti digitale da 10,25 pollici. Osservando nel dettaglio anche il design, che trovate in copertina, scopriamo però che il Moskvich 3 sembra essere una versione ribattezzata del JAC JS4, SUV crossover prodotto in Cina.

KAMAZ non ha confermato nel comunicato la natura del veicolo, ma ha affermato che il marchio aumenterà gradualmente la localizzazione delle parti e adotterà “componenti 100% russi dal 2024”.

Altri dati recenti, invece, parlano di un aumento dei prezzi delle auto usate in Russia.