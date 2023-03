Ecco quali sono le auto più rubate in Italia: Campania la regione più a rischio

I furti d'auto in Italia sono in aumento e nel 2022 sono tornati ai livelli del pre-covid. I veicoli più sottratti sono i SUV, che di fatto rappresentano la metà del bottino dei ladri d'auto, leggasi il 47%: scopriamo tutti i dati.

Dopo due anni di relativa calma nel 2022 i ladri si sono purtroppo rimessi in azione e hanno ricominciato a prendere di mira le auto. Si tratta di un business illecito ma molto redditizio, visto che le vetture vengono rivendute sui mercati dell'est Europa o eventualmente disassemblate e smerciate a pezzi.

Come detto sopra, i veicoli maggiormente presi di mira sono gli Sport Utility Vehicle, così come emerge dall'analisi «Stolen Vehicle Recovery 2023», dell’Osservatorio di LoJack, società americana che fa parte di CalAmp, a sua volta azienda che recupera i veicoli rubati.

Per quanto riguarda la mappa dei furti, al centro e al nord prevale il furto su commissione, mentre al sud si ruba con l'intento di estorsione, il cosiddetto “cavallo di ritorno” (si sottrae l'auto e per riaverla bisogna pagare), o eventualmente per vendere i pezzi di ricambio.

I furti d'auto nel 2022 hanno registrato un aumento del 4% rispetto all'anno precedente, e i SUV rappresentano il 47%, con una crescita di ben 14 punti percentuali rispetto al 2021 (33 per cento). I ladri di questi tipi di veicoli agiscono soprattutto fra Milano e Roma, dove circolano anche maggiormente, e solitamente le auto vengono rivendute in Italia o nell'est Europa.

In merito invece ai veicoli più rubati, in vetta troviamo la Fiat Panda, quindi Toyota Rav4, la Fiat 500, la 500x e la Jeep Compass. Si segnala inoltre una crescita delle vetture ibride ed elettriche, spesso rubate per poi piazzare altrove le batterie.

Per quanto riguarda le regioni dove i furti d'auto sono più frequenti, 5 sono le zone dove si concentra la quasi totalità dei crimini, ben 9 furti su 10: la Campania è in testa con il 33% del totale, con il Lazio che segue al 24%. Puglia a quota 21, Lombardia a 12, e infine Sicilia al 2.

E a proposito di ladri italiani, recentemente a Cologno Monzese è stato catturato un 24enne che rubava auto con un jammer. Ma quali sono state invece le auto più rubate in assoluto nel 2022? Mercedes “trionfa”, ma occhio anche a BMW e Audi.