Le auto più rubate d'Italia: 1 furto su 3 avviene in 30 secondi con dispositivi hi-tech

Un furto d’auto ogni tre avviene con dispositivi hi-tech in soli 30 secondi: questa è solo una delle pessime notizie che arrivano da un nuovo studio di LoJack, secondo cui in Italia sta avvenendo un vero e proprio boom di furti.

L’analisi riguarda il 2022, un anno in cui i furti d’auto sono purtroppo cresciuti a una velocità impressionante: rispetto al 2021 si è registrato un +18%, con 123.000 furti avvenuti (dati nazionali del Ministero dell’Interno). Ogni giorno sono dunque stati rubati 330 veicoli tra auto, moto e mezzi pesanti, e l’aspetto più sconfortante è che a volte i ladri impiegano pochi secondi per appropriarsi del veicolo - come ricordavamo in apertura.

Le regioni più a rischio sono in particolare 5, dove praticamente avvengono la maggior parte dei casi: la Campania è la peggiore regione d’Italia, dove avviene il 27% di furti totali, seguono a ruota Puglia e Lazio con il 17%. Abbiamo infine Sicilia e Lombardia al 14% e 10%. Nelle altre regioni italiane i dati sono davvero irrisori, con percentuali che vanno dallo 0% al 2%, fatta eccezione per il Piemonte dove si sale al 4%.

Le tre auto più rubate in Italia sono la Fiat Panda (15%), la Fiat 500 (11%) e la Fiat Punto (7%), un podio tutto italiano dunque. Guardando ai SUV, i ladri preferiscono soprattutto Nissan Qashqai (15%), Range Rover Evoque (10%) e Hyundai Tucson (9%). Guardando ai furgoni, la Top 3 dei furti è rappresentata da Fiat Ducato, Fiat Doblò e Ford Transit. Tra le due ruote gli Honda SH sono i più ricercati (20%), seguono Aprilia Scarabeo e Piaggio Liberty al 4%.

Stando ai dati ufficiali, i ladri agirebbero soprattutto di notte e nei giorni infrasettimanali, andrebbero alla ricerca di auto nuove, fino ai 4 anni di età. Difendersi al 100% è ovviamente impossibile, i consigli però sono sempre i classici di sempre: evitare parcheggi isolati, incustoditi o poco illuminati, negli autogrill o nei centri commerciali è sempre meglio controllare manualmente l’avvenuta chiusura delle portiere, mai lasciare le chiavi inserite per brevi soste, bisogna anche evitare di lasciare PC, tablet o borse a vista. Infine potrebbe aiutarvi l’installazione di un antifurto avanzato con sistema di recupero: non è mai facile ritrovare un veicolo rubato ma nel 2022 i recuperi sono stati il 40%, +28% rispetto al 2021.



Purtroppo anche i furti delle bici sono in crescita in Italia: in quel caso ci si può difendere registrando la bicicletta nel registro italiano.