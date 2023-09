Auto rovinate dai fan di Lukaku a Ciampino, prime denunce: ecco cosa rischiano

Avevano fatto il giro del web, indignando i più, i video dei tifosi della Roma mentre passeggiavano sulle auto a Ciampino, in attesa dell'arrivo di Romelo Lukaku. Il bomber di proprietà del Chelsea è sbarcato nella capitale durante il calciomercato estivo e i supporters giallorossi lo hanno voluto accogliere in maniera calorosa.

Peccato però che alcuni di loro abbiano esagerato, e come mostrato chiaramente dei social, qualcuno abbia pensato di passeggiare sulle vetture parcheggiate all'aeroporto, rovinandole in maniera evidente.

Ovviamente i proprietari che hanno visto la propria auto danneggiata hanno deciso di sporgere denuncia, e ora i tifosi vandali rischiano una pena severa, così come stabilito dalla legge italiana. Ad entrare nel dettaglio è stato l'avvocato Massimo Cavatorta, legale che assiste due proprietari che hanno subito un danno lo scorso 29 agosto: "Al di là dell'aspetto mediatico, ora ci sono ragazzi, lavoratori, che si sono ritrovati con le auto danneggiate e non possono spostarsi", spiega all'Adnkronos tornando su quei fatti incresciosi.

L'avvocato parla di "Un reato procedibile d'ufficio", sottolineando che "Dal punto di vista giuridico si può contestare il dolo eventuale, perché i tifosi salendo sulle auto hanno accettato di poterle danneggiare. Inoltre, attaccando adesivi alle autovetture, c'è stato un comportamento volontario".

La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta e nei prossimi giorni sono attese ulteriori denunce, anche perchè alcuni automobilisti avrebbero subito danni superiori ai 1.000 euro, cifra tutt'altro che irrisoria.

Il reato che potrebbe essere contestato è quello di danneggiamento avvenuto in una manifestazione aperta al pubblico regolato dall'articolo 635 del Codice penale: i responsabili, in caso di massima condanna, rischierebbero una pena fino a 5 anni di reclusione.

Siamo certi che nessuno finirà dietro le sbarre per quanto accaduto ma in ogni caso qualche tifoso potrebbe essere costretto a presentarsi nei prossimi mesi in tribunale e a risarcire i danni oltre alle spese legali nel caso in cui venisse accertata la sua colpevolezza.

Una vicenda incresciosa ma dalle proporzioni senza dubbio minori rispetto a quanto accaduto qualche anno fa in Germania, dove un uomo aveva danneggiato ben 642 auto, causando danni per 1 milione di euro: il criminale agiva con un chiodo, graffiando tutte le auto che gli capitavano a tiro.