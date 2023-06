Auto rovente? Il trucco giapponese per abbassare la temperatura e altri utili consigli

Torniamo a parlare di caldo e di automobili, e di conseguenza di aria condizionata. Dopo avervi svelato della multa da 444 euro nel caso in cui accendeste il climatizzatore quando non si può, vi elenchiamo alcuni trucchi per rinfrescare l'auto in maniera celere.

Spesso e volentieri, quando lasciamo l'auto al sole a lungo, diventa pressochè impossibile entrare nell'abitacolo e mettersi in marcia. Cosa fare dunque? Non c'è ovviamente una formula magica ma su Youtube circola da anni un video riguardante un metodo “inventato” in Giappone che permette di abbassare la temperatura interna di diversi gradi nel giro di pochi istanti.

La prima cosa da fare, come potete notare anche dal video che trovate qui sopra, è quella di abbassare il finestrino della portiere del guidatore. Dopo di che bisogna scendere dall'auto, recarsi presso la portiere del passeggero a fianco del guidatore e quindi aprirla e chiuderla almeno cinque volte. Così facendo si genererà una corrente che permetterà l'ingresso di aria dall'esterno e nel contempo di espllere quella calda che troviamo all'interno della nostra auto. A quel punto potrete salire in auto, accendere l'aria condizionata, stando sempre attenti ai consumi, soprattutto se foste in possesso di un'auto elettrica.

Fra i consigli utili quando si parcheggia un'auto per diverse ore nel periodo estivo, vi è anche quello di cercare di capire la traiettoria del sole: evitate di parcheggiare con il muso verso il sole e se potete cercate di comprendere dove arriverà l'ombra.

Può aiutare molto anche un parasole, mentre il top sarebbe avere i vetri oscurati (in Italia è legale oscurare solo quelli posteriori). Un altro piccolo escamotage, senza ovviamente scoprire l'acqua calda, è quello di abbassare tutti i finestrini e aprire le portiere appena si entra in auto; non è consigliabile azionare subito l'aria condizionata visto che rischiereste di sforzare solamente l'impianto senza ottenere alcun refrigerio.

Il climatizzatore andrà acceso solamente dopo una decina di minuti, quando la temperatura interna dell'auto si sarà abbassata di almeno una decina di gradi. Infine altri due consigli ovvi: lasciare se possibili i finestrini un po' abbassati durante la sosta e parcheggiare in luoghi sotterranei o comunque in parcheggi coperti.