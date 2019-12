Le auto Rivian porteranno i nostri figli a scuola senza nessuno alla guida: il brevetto

Tesla non è la sola grande azienda automotive che sta sviluppando in modo corposo una guida autonoma di massa, grazie anche ai recenti investimenti (fra cui troviamo anche denaro di Amazon) Rivian sta portando avanti la stessa “battaglia”, ottenendo risultati eccezionali.

Esattamente come Tesla, anche Rivian è nata esclusivamente per produrre auto elettrica e - nel prossimo futuro - a guida autonoma. Oggi la società ha raggiunto un importante risultato, ovvero ha dichiarato di poter offrire sulle sue auto la modalità Guardian, che permette di trasportare in totale sicurezza bambini, persone anziane o disabili, controllando durante il percorso l’attività di questi ultimi.

Scoperto lo scorso giugno, il brevetto chiamato “Sistemi e metodi per operare un veicolo autonomo in Guardian Mode” è stato ora ufficializzato, con il veicolo che chiede all’inizio di un viaggio se si tratta di un percorso a guida tradizionale oppure in Guardian Mode. Ma come funziona esattamente? In fase di guida autonoma, la vettura può decidere di disattivare o forzare alcuni sistemi per aumentare la sicurezza di alcuni passeggeri “speciali” (quelli ricordati sopra), pensiamo alla possibilità di sganciare la cintura di sicurezza, di aprire portiere o finestrini, cambiare la destinazione sul navigatore e molto altro.

L’auto potrebbe dunque evitare, sempre a fini di sicurezza estrema, di andare su internet, sulle piattaforme di e-commerce e molto altro. In pratica la vettura andrebbe a sostituire la presenza di un adulto all’interno dell’abitacolo, in questo modo - in un futuro non troppo remoto - potremo mandare i figli a scuola senza guidare, ricevendo inoltre delle notifiche sul cellulare nel caso in cui si verifichi qualcosa di anomalo. Ad esempio: “Vostro figlio sta tentando di aprire un finestrino, posso autorizzare la richiesta?”. Pura fantascienza ma che presto sarà realtà…