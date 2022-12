Le auto più cercate dagli italiani nel 2022: trionfano le tedesche

Quali sono state le auto più cliccate dagli italiani nel 2022? Carvago.com ha analizzato quali sono stati i modelli più “spiati” dai nostri connazionali e dai tedeschi durante l'anno che volge alla conclusione, e i risultati mostrano una sorprendente somiglianza.

In entrambi i Paesi, infatti, ai primi posti troviamo BMW, Audi e Mercedes-Benz, con l'aggiunta di Fiat e Alfa Romeo, rispettivamente al quinto e al settimo posto. In Germania, inoltre, ricercatissime Toyota, Honda e Mazda. Dall'indagine emerge anche il fatto che in Italia si è più propensi rispetto alla Germania a ricercare auto green, anche se alla fine tali ricerche non sembrano riflettersi nei fatti visto che le immatricolazioni elettriche nel nostro Paese sono pari al 3,7% del totale contro il 15,7% di quelle teutoniche.

Per quanto riguarda le parole più ricercate, come filtro primeggia “auto per famiglie”, seguito da prezzo, allestimento, anno e infine chilometraggio. In merito invece alle auto più cliccate, al quinto posto troviamo la BMW X1, recentemente presentata nel modello 2023, un SUV che in Italia è stato immatricolato ben 2,7 milioni di volte dal 2009 a oggi, di cui 100.000 nell'anno 2022.

Quarto posto per una berlina evergreen come l'Audi A4, auto che riesce comunque a primeggiare nonostante la grande diffusione dei SUV degli ultimi anni. Audi, e in particolare A4, restano sinonimo di affidabilità, qualità e sicurezza, e gli italiani evidentemente lo sanno bene. Gradino più basso del podio per un'altra sempreverde come la Volkswagen Golf, da tempo l'auto più venduta per quanto riguarda il Segmento C. Grazie a una serie di svariate motorizzazioni, compresa l'hybrid, la Golf ha saputo ancora una volta fare breccia nel cuore degli italiani, da sempre appassionati della vettura tedesca.

Medaglia d'argento per un'altra Audi, in questo caso il Q3, SUV di medie dimensioni che rappresenta il 50% delle vendite dell'azienda dei quattro anelli in Italia. Si tratta di un'auto molto ambita in Italia sia nella versione nuova quanto in quella usata. A chiusura della top 5 un'altra Audi, precisamente l'Audi A3, che di recente ha visto un profondo restyling decisamente riuscito che pare abbia convinto i nostri connazionali. E se anche voi aveste ricercato la piccola Audi e non sapeste quale scegliere, ecco un po' di consigli su quale sia la migliore A3 in circolazione.