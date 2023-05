Quali sono le auto più rare al mondo? Eccone 6 che pochi eletti al mondo posseggono

Nel mondo esistono delle auto ultra rare, dei veri e proprio gioielli a 4 ruote che solamente pochissimi eletti posseggono. Stiamo parlando di versioni di serie o da gara, quindi non auto su commissione, che ogni collezionista vorrebbe avere.

Partiamo da quella meno rara (19 unità), e precisamente la spettacolare Ferrari F40 LM. Si tratta della versione Le Mans della Rossa per il 40esimo anniversario, una vettura che prende quella di serie e la modifica ulteriormente, a cominciare da un motore in grado di erogare ben 720 cavalli. Il valore? Almeno 5 milioni di dollari. Del resto la Ferrari F40 è l'auto più ricercata in assoluto dai collezionisti e durante la recente asta di Parigi è stata ancora una volta la regina.



Proseguiamo con un altro gioiello davvero raro come l'Alfa Romeo 33 Stradale, la cui versione moderna è nei piani di Arese. Nel mondo ve ne sono solo 18, e si tratta di un'auto splendida ma anche incredibilmente agile e veloce visto che all'epoca, con i suoi 227 cavalli, era la più scattante in assoluto.



Scendiamo a sole 10 unità per la Ferrari J50, una Rossa appunto rarissima, che il Cavallino Rampante ha realizzato nel 2016 per celebrare i 50 anni dalla vendita del marchio nel mercato giapponese. Si tratta di fatto di una 488 Spider in versione speciale, prodotta dal reparto Progetti Speciali della Ferrari. Sotto il cofano vi era un motore da 681 cavalli, 20 in più rispetto alla 488, mentre la forma era un mix di linee morbide e taglienti con un tettuccio Targa.



Sono invece solamente 2 le Pagani Zonda HP Barchetta in circolazione. La supercar italiana con un mostruoso V12 da 7,3 litri aspirato a 789 cavalli, era stata prodotta in tre modelli, ma dopo un clamoroso incidente ne sono rimaste appunto solo due.



Due sono anche le unità in circolazione di un'altra supercar ultra rara come la Koenigsegg CCXR Trevita. Ad una prima occhiata sembrerebbe essere molto simile ad una CCX classica, ma in realtà ci sono una serie di particolari che la distinguono, a cominciare dalla vernice lucida e la finitura in fibra di carbonio a trama diamantata. Il motore è invece un V8 biturbo da 4,7 litri che eroga 1.065 CV e 797 Nm di coppia: che altro chiedere?



Chiudiamo con quella che è ad oggi è l'auto di serie più rara mai prodotta. Al mondo ve ne è soltanto una e stiamo parlando della Ferrari Testarossa Spider. Nonostante in circolazione vi siano una serie di repliche, l'originale spider, di colore argento, è stata realizzata solo per il grande Avvocato Gianni Agnelli, storico presidente della Fiat.