Non solo Tesla Cybertruck: quali auto hanno le quattro ruote sterzanti?

Le quattro ruote sterzanti stanno diventando una caratteristica alquanto desiderata nelle automobili di tutto il mondo, ma i modelli che le sfruttano non sono ancora così numerosi. Quali auto hanno il sistema 4WS? Scopriamo assieme alcuni esemplari e, soprattutto, il funzionamento della stessa tecnologia.

Il sistema a quattro ruote sterzanti prevede, come si può capire dal nome stesso, che le ruote possano sterzare sia sull'asse anteriore sia su quello posteriore. A cosa serve? Ad aumentare la manovrabilità del veicolo a basse velocità con sterzatura in controfase, oppure per migliorare la stabilità a velocità elevate con la sterzatura in fase. Con rapporti di sterzatura negativi il veicolo può percorrere traiettorie curvilinee dal raggio minore, mentre con la sterzatura delle ruote posteriori nella stessa direzione di quelle anteriori si riduce l’angolo di imbardata per controllare più facilmente il veicolo.

Dalla fine degli anni Novanta i sistemi 4WS sono prevalentemente idraulici o elettrici: BMW ha ideato il sistema IAS (Integral Active Steering), ad esempio, mentre Renault nel 2008 lanciò il telaio Active Drive. Il risultato è che oggi molte automobili – da SUV ad auto sportive – presentano il sistema 4WS. Nel caso di Lamborghini si trova nella Aventador S e nella Huracán EVO, oltre che nel SUV Urus. Renault lo ha implementato sui modelli Espace e Talisman con il sistema 4Control, ma anche nella Renault Austral per portare la medesima soluzione nel segmento C.

Seguono poi modelli come l’Audi e-tron GT o, su richiesta, le Audi A6, A7, A8 e i SUV Q7 e Q8. Tornando in Italia, Ferrari dota la 812, la GTC4 e la Purosangue del sistema 4WS. Nel caso di BMW, per completare questa rapida rassegna, il sistema IAS si trova nei SUV X5, X6, X7, nell’elettrica iX e nella plug-in XM.

In futuro, invece, sarà il Cybertruck di Tesla a sterzare con tutte e quattro le ruote.