Auto privata addio in favore dei mezzi pubblici? I Millennials sarebbero i più propensi

Uno studio, riportato e presentato da Stellantis, ha rivelato che la generazione dei Millennials sarebbe il gruppo sociale più incline ad abbandonare l'auto privata come mezzo di trasporto in favore di altre soluzioni. Oltre al sempre più crescere della mobilità elettrica, dunque, stanno anche cambiando le attitudini di consumo.

Il gruppo Stellantis ha pubblicato un report con tutti i dati durante il secondo Forum annuale sulla Libertà di Mobilità, per comprendere meglio l'atteggiamento della società verso questi cambiamenti del mercato del trasporto di persone. L'indagine, condotta da YouGov a gennaio di quest'anno in Brasile, Francia, India, Marocco e Stati Uniti, ha coinvolto oltre 5.000 partecipanti di età superiore ai 18 anni.

I risultati dell'indagine rivelano che il 25% dei partecipanti globali non è disposto a optare per modalità di trasporto ecologiche, con una percentuale più elevata negli Stati Uniti, soprattutto nelle zone rurali. Tuttavia, il 75% si dichiara favorevole all'adozione di soluzioni di trasporto più green, sebbene solo una piccola percentuale abbia già apportato cambiamenti significativi al proprio stile di vita, come comprare un'auto elettrica o utilizzare solamente mezzi pubblici (ecco le 10 auto elettriche attualmente più economiche sul mercato grazie agli incentivi).

Il 60% dei partecipanti è disposto ad abbandonare l'auto privata individuale, con una maggiore propensione in Paesi come India, Brasile e Marocco. Tuttavia, nei mercati maturi, questa predisposizione è inferiore al 50%, soprattutto nelle zone rurali degli Stati Uniti, dove solo il 28% sarebbe disposto a rinunciare all'auto privata.

Tra le diverse generazioni, i Millennials (attualmente persone tra i 28 ei 40 anni) sono i più propensi ad abbandonare l'auto privata, con il 67% che si dichiara favorevole. Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, la generazione Z (età compresa tra i 18 e i 27 anni) vede un numero più basso, ovvero il 47%.

"Sebbene i giovani possano essere fondamentali nel promuovere il passaggio a trasporti più ecologici, le loro azioni non sono ancora più tangibili di quelle del resto della popolazione", afferma Alexandre Devineau, direttore generale di YouGov. "Tuttavia, le loro azioni avranno un impatto significativo sulle sfide dei trasporti che dovranno essere affrontate in tutto il mondo".

Attualmente, in Germania, il mercato delle auto elettriche è in forte calo per il secondo mese consecutivo: dopo febbraio infatti, marzo ha registrato un -6% delle vendite complessive. Le immatricolazioni di auto elettriche sono scese del 29%, mentre le ibride Plug-In del 4,5%.

