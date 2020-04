Avete mai visto un'auto con una portiera tanto lunga? Questa fa quasi impressione

La vicenda della quale vi raccontiamo oggi è iniziata quasi per gioco su Reddit, ma poi è diventata realtà quando una Volkswagen Jetta è stata modificata per farla divenire una coupe a due porte, ma non in modo particolarmente elegante, come voi stessi potete notare attraverso il video in fondo alla pagina.

Ce lo condividono i ragazzi di Motor1, ma gli autori dello scempio sono quelli di Harry's Auto Restoration & Repair, un'azienda con sede a Wyoming, nello Stato del Michigan. Ora, prima che vi armiate di forconi e vi rechiate presso la loro sede con cattive intenzioni, lasciateci fare un po' di contestualizzazione.

Ricordate la Koenigsegg Gemera? Ve ne abbiamo parlato alcune settimane fa sulle nostre pagine. La hypercar "familiare" svedese possiede due lunghe portiere, è pratica, e ha cinque posti a sedere. Questa operazione prova in qualche modo ad emularla, ma chiaramente l'operazione è molto più grezza.

Motor1, parlando con il proprietario della società appena menzionata, tale Harold Bloomer, è venuta a sapere che la Jetta è stata acquistata per circa 200 dollari. All'apparenza l'intenzione originale era quella di tagliarne la parte superiore e convertirla in una sorta di pick-up. Dopo parecchio tempo alle prese con le operazioni di taglio, il secondo montante è stato separato dalla carrozzeria e ha trasformato l'auto in una duo porte. Bloomer ha però spiegato si trattasse soltanto di un modo per divertirsi, anche perché rimuovere un montante tanto importante compromette buona parte dell'integrità strutturale e della rigidità della macchina.

Insomma, quelli di Harry's Auto Restoration and Repair non hanno alcuna intenzione di continuare a sfornare idee strambe ma piuttosto, basandoci sui post fatti sulla loro pagina Facebook, pare che l'attività stia svolgendo un ottimo lavoro, soprattutto per quanto concerne Volkswagen e Audi.

A proposito di stramberie vogliamo rimandarvi a due notizie recenti. La prima riporta di un uomo intento a sfrecciare a 210 km/h con la seguente scusa:"Scappavo dal Coronavirus". La seconda invece vede uno YouTuber intento a distruggere Model 3 come se non ci fosse un domani, nonostante Tesla abbia invalidato, senza possibilità di smentita, ogni possibile garanzia e quindi riparazione gratuita.