Quali sono le auto più popolari in ogni paese del mondo? Ecco la mappa, e quante sorprese!

Quante volte abbiamo letto statistiche che riportavano le auto più vendute al mondo? Tantissime, riferite alle vendite annuali o mensili poco importa, si parlava comunque in termini assoluti. La musica cambia se invece analizziamo le vendite mondiali paese per paese. E grazie a questa mappa infografica troviamo un sacco di soprese.

Si, perché ogni paese ha le proprie esigenze, i propri spazi, le proprie usanze, e tutto questo incide sulla scelta di un veicolo piuttosto di un altro. Paesi densi di popolazione e con grandi città prediligono city car o comunque mezzi compatti, al contrario paesi molto vasti o meno popolosi possono permettersi automobili più grandi. Ma la difficoltà di scelta non si limita certo solo a questo, perché bisogna mettere in conto la condizione delle strade, della viabilità, del terreno e così via, ed ecco che effettivamente diventa alquanto complesso indovinare il modello più venduto ed utilizzato.

Questa mappa creata da Budget Direct Car Insurance è uno strumento eccezionale e curioso da consultare, e come una mappa del tesoro rivela dei “segreti” inimmaginabili. Ad esempio, lo avreste mai detto che Toyota è l’auto che domina la mappa globale con 41 paesi sui 104 presi in considerazione? Pazzesco vero? E pensate che in 16 di questi paesi dominati da Toyota, il modello più venduto è l’Hilux, il pick-up considerato da molti indistruttibile.

In Italia è la Panda la regina assoluta, ma Fiat va forte anche in Turchia con la Egea, e in Lituania con la 500. Stati Uniti e Canada invece hanno le idee chiare, e optano per i pick-up Ford della serie F, in particolare l’F-150. I paesi già pronti al futuro elettrificato sono invece Olanda e Norvegia, dal momento che si trovano in accordo nel comprare la Tesla Model 3.

Alla luce di quanto detto, in questo Risiko a tema automobili, ci sono più auto (berline, compatte, city-car etc) o "light trucks” (ossia SUV, pick-up, Van etc)? Ebbene, l’esercito delle vetture rialzate è ben nutrito, ma le auto si difendono alla grande con la bellezza di 57 paesi.

Queste sono solo alcune delle curiosità che si possono scoprire con questa mappa, adesso tocca a voi.