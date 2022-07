L'auto della polizia spoilera il restyling della Alfa Romeo Giulia?

Tempo fa sono apparse in rete le prime immagini spia della Alfa Romeo Giulia restyling ma il materiali che abbiamo oggi è ancora più eloquente. Dopo aver visto Giulia e Stelvio con inediti gruppi ottici, questa volta vediamo una nuova Giulia pronta per entrare in servizio nella flotta della Polizia di Stato, e mostra proprio le novità tanto attese.

Le foto del frontale infatti mostrano i nuovi gruppi ottici che erano stati adocchiati su una Alfa Romeo Stelvio in via di sviluppo, e mostrano un design chiaramente ispirato e riconducibile a quello della recente Alfa Romeo Tonale. Difficile notare altre novità rispetto al modello corrente, ma parlando di auto della Polizia, alla nuova vettura hanno aggiunto i fari fendinebbia ai lati della griglia inferiore, mentre le lucine a LED aggiuntive sono state spostate all’interno dell’iconica griglia a triangolo rovesciato.

Cambia anche il design della livrea delle forze dell’ordine, con la parte bianca che parte proprio dalla griglia frontale e si estende per tutto il cofano per poi allargarsi verso le fiancate andando ad abbracciare la zona dei vetri fino alla coda. Da notare poi il debutto del tricolore italiano, che dal frontale sfuma nella linea bianca laterale che sottolinea la parte in tinta bianca appena descritta.

A questo punto si potrebbe confermare che il restyling della Giulia non sarà nulla di rivoluzionario, ma potrebbe portare soltanto la sostituzione dei gruppi ottici, che in ogni caso le donano un look più moderno e aggressivo rispetto al modello corrente. Ancora non è chiaro quando arriverà, ma si stima che possa debuttare nei primi mesi del 2023, e chissà che non possa sfoggiare anche gruppi ottici inediti al posteriore.