Un po' auto e un po' slitta: la Porsche 356A di Valkyrie Racing incanta St. Moritz

La Porsche 356 è una delle icone dell’automobilismo e una pietra miliare nella storia del brand di Zuggenhausen, e non a caso quest’anno Porsche ha presentato la Vision 357 per celebrarla, ma nessun modello attirerà l’attenzione come la Porsche 356A con cingoli e sci presente all’evento The ICE di St. Moritz.

Gli appassionati del mondo Porsche l’avranno sicuramente riconosciuta, invece coloro che sono rimasti a bocca aperta guardando questa strana interpretazione del modello sappiano che si tratta di un progetto nato dall’idea di Renee Brinkehoff, una pilota di rally amatoriale, filantropa e fondatrice del team che campeggia sulla carrozzeria dell’auto, il Valkyrie Racing.

Renee ha girato il mondo a bordo di questa vettura, attraversando le strade più insidiose della storia dei rally, dalla Carrera Panamericana alle insidiose strade nel deserto africano. Quest’ultima creazione invece è nata per intraprendere un viaggio overland sulla terra antartica (scoprite tutti i dettagli della Porsche 356A di Valkyrie Racing).

Per questo motivo la pilota si è avvalsa dell’aiuto di un esperto del settore, Kieron Bradley, ingegnere capo del design dei telai Lotus e detentore del record di viaggio più veloce sulla neve dell'Antartide. A prescindere dalla ricercatezza del modello e dalle imprese assurde compite dallo stesso, è il motivo che la muove che diventa protagonista: dietro a questi viaggi si nasconde infatti la missione di sensibilizzare le persone riguardo al traffico di esseri umani.

E dopo il viaggio in Antartide andato in scena a dicembre 2021, la cosiddetta “Polar Porsche” è tornata sulle nevi dell’evento The ICE di St. Moritz, dove ha dato spettacolo con i suoi cingoli posteriori e i grossi “sci” al posto delle ruote anteriori, e grazie al video pubblicato da Automotive Mike anche noi possiamo godere del fascino di questo progetto fuori dal comune.