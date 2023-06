Le auto Plug-in Hybrid sono difficili da vendere e non hanno futuro secondo Kia

Al momento Kia è uno di quei costruttori che può permettersi di accontentare un po’ tutti in fatto di modelli presenti in gamma, non solo in termini di segmento ma anche di motorizzazione, con un’occhio di riguardo per la mobilità elettrica che diventerà il fulcro dell’offerta futura. Ciò nonostante, Kia ha ammesso le sue perplessità sulle PHEV.

Kia, assieme alla cugina Hyundai, investirà circa 18 miliardi per trasformarsi in un brand 100% elettrico, ma al momento ha in gamma anche diverse ibride degne di nota, ma a quanto pare per il brand rappresentano una questione controversa. Stando a quanto ammesso dal general manager di Kia Australia, Dean Norbiato, intervistato ai microfoni di CarExpert, le auto plug-in hybrid non sono così ottime come si possa immaginare.

Per essere precisi, ha dichiarato che sono difficili da vendere in relazione alla clientela che ancora non ha capito la natura di un veicolo del genere, e a tal proposito ricordiamo lo studio che ha evidenziato come la maggior parte dei possessori di auto PHEV non le ricarica.

"Personalmente credo che sia un concetto difficile da vendere", ha detto Norbiato. “Non credo che il consumatore lo capisca”. Norbiato ha poi aggiunto che al momento il segmento PHEV è arrivato ad un vicolo cieco, perché i costruttori punteranno tutto al full electric, dunque questo rende ancor più complessa la vendita di questa tipologia di veicoli.

Ciò detto, non significa che le ibride di brand coreano spariranno in tempi brevi, ma ovviamente il focus è sulle vetture elettriche al 100%, e in tal senso ricordiamo che a breve ci sarà il debutto della Kia EV9, il SUV elettrico a 7 posti del brand coreano.