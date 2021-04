Le auto plug-in e 100% elettriche più vendute a marzo 2021 in Europa: Tesla domina

Maggio è ormai alle porte, solo ora però siamo riusciti ad avere i dati relativi alle vendite auto in Europa nel mese di marzo 2021, i quali segnano un balzo in avanti per le auto plug-in ibride ed elettriche - con la Tesla Model 3 assoluta protagonista.

Tutte le vetture con batteria e possibilità di connettersi alla rete elettrica (quindi si intende Plug-in Hybrid e 100% elettriche) sono cresciute del 169% rispetto allo scorso anno a marzo 2021, con il loro secondo migliore risultato di sempre: 228.000 unità. Un enorme salto in avanti che vede migliorato anche il market share, arrivato ora al 16% del totale.

Nello specifico le BEV, le auto 100% elettriche alimentate a batteria, sono state 108.000 in tutto il vecchio continente, al 7,6% e in crescita del 100% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le PHEV, ovvero le plug-in, hanno venduto 120.000 unità, l’8,4% del mercato in crescita del 264%. Ma quali sono i modelli più popolari?

Al primo posto troviamo la Tesla Model 3, che ha guadagnato terreno dopo mesi difficili: sono 24.184 le unità vendute a marzo 2021. Seconda la Hyundai Kona Electric a 5.643 unità, terza la Volvo XC40 PHEV con 5.567 unità. La Top 5 continua con la Renault Zoe, non più regina assoluta, e la nuova Volkswagen ID.4. Guardando al primo trimestre del 2021, Tesla Model 3 è ancora prima con 31.200 vetture, Volvo XC40 PHEV seconda con 12.715 unità vendute, terza la Renault Zoe con 12.600 unità. In basso trovate le Top 20 complete.