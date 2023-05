L''auto 'più pericolosa al mondo' è stata venduta all'asta per 750mila dollari

Sono diverse le auto storiche che abbiamo ammirato in Gran Turismo negli ultimi 25 anni, fra queste anche 5 auto italiane comparse una volta in Gran Turismo e poi sparite.

Come dimenticarsi poi della TVR Cerbera Speed 12, un vero e proprio mostro della strada, una vettura dalla potenza così inaudita al punto da essere stata ribattezza con il nome di “auto più pericolosa al mondo”.

Ufficialmente sviluppava 840 cavalli con il suo V12 da 7,7 litri, ma si mormora che ai banchi di prova sprigionasse più di 1.000 cavalli. Di fatto era indomabile anche perchè era un'auto leggerissima, una vettura da pista da omologare per la strada.

Anche Peter Wheeler, all'epoca il capo del marchio TVR, se ne spaventò dopo averla guidata, decidendo quindi di non metterla in vendita, e facendole così diventare uno dei concept più ambiti di sempre. Una fama che è aumentata ulteriormente nel corso degli anni quando altri piloti esperti che hanno provato ad accomodarsi sul suo sedile, non sono riusciti a domarla.

Ebbene, lo scorso 20 maggio la TVR Cerbera Speed 12 è stata messa all'asta ed ha trovato un nuovo compratore che ha deciso di investire ben 750mila dollari in questa vettura leggendaria.

La Cerbera venne concepita 20 anni fa, e pensare all'epoca ad una vettura da 900 cavalli per 1.110 kg e una coppia da 881 Nm, con una velocità dichiarata di quasi 400 km/h, era una roba da pazzi.

Secondo quanto emerso, la Speed 12 è stata ulteriormente perfezionata dal suo precedente proprietario, visto che il motore è stato rimappato, e molti componenti sono stati sostituiti con altri maggiormente potenziati.

Così, all'apprendere la notizia dell'asta, numerosi compratori hanno presentato le proprie offerte, provenienti da vari paesi come Svizzera, Nuova Zelanda, ma anche Stati Uniti e Australia, e alla fine se l'è aggiudicata un acquirente britannico ad un prezzi di 750mila dollari, il doppio di quello inizialmente previsto.