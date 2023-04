'Auto più piccole con l'elettrificazione', ma il mercato va nella direzione opposta

Secondo il capo delle concept car e della pianificazione di Peugeot, Philippe-Emmanuel Jean, le auto elettriche permettono di realizzare delle vetture dalle dimensioni più contenute. Non essendovi l'ingombro del motore, gli spazi possono essere sfruttati meglio.

"L'ingombro delle automobili nelle grandi città potrebbe ridursi grazie ai progressi nella tecnologia automobilistica”, ha spiegato Philippe-Emmanuel Jean in occasione della presentazione europea della Peugeot Inception, concept mostrato per la prima volta al CES.

Le case automobilistiche, vista l'assenza del motore a combustione, potranno meglio sfruttare gli spazi interni ed esterni delle vetture, dando vita a delle auto di dimensioni più ridotte rispetto a quelle attuali. "Le dimensioni delle auto non sono favorevoli perché il motore occupa molto spazio, quindi alla fine hai delle grandi dimensioni ma uno spazio per le persone che non è poi così grande".

Diverso è invece il discorso per gli EV: "Per le piattaforme elettriche l'ingombro è migliore perché nello stesso spazio puoi avere maggiore posto per le persone e questo è ciò che ci aiuta a creare 'l'effetto salotto' che vogliamo nelle nostre auto".

E ancora: "Soprattutto nella zona anteriore si libera più spazio, e questo è fantastico per le persone, ma anche in termini di ingombro, perché in un'auto compatta puoi avere uno spazio per le persone che è grande quanto lo spazio che troviamo in un'auto di dimensioni maggiori con motore termico”.

Secondo Philippe-Emmanuel Jean, le dimensioni delle auto potrebbero "chiaramente" divenire più piccole in futuro. "È interessante anche per le grandi città – ha aggiunto - puoi avere più spazio in auto più compatte e, alla fine anche l'ingombro globale dell'automotive nelle grandi città diventa meno importante, penso sia una direzione giusta per il futuro".

Il discorso del designer Peugeot non fa una piega, peccato che il mercato attuale sembra stia andando al momento nella direzione opposta. Con l'esplosione delle auto elettriche è tornata prepotentemente di moda la berlina, cosa che stava quasi scomparendo fino a qualche anno fa, e nel contempo i SUV, sia compatti che di dimensioni maggiori.

Di city car elettriche ve ne sono davvero poche ma nel contempo sono le più ricercate in quanto più economiche, come dimostrato anche dalla top 5 delle auto elettriche meno care vendute in Italia. La speranza, ovviamente, è che le previsioni di Jean possano avverarsi quanto prima.