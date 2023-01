Quali sono le auto più piccole in commercio? Si parte da 2,74 metri: la Top 10

Quali sono le auto più piccole attualmente in commercio? Se per caso ve lo steste chiedendo, sappiate che siete sulla pagina giusta. In un mondo in cui le case automobilistiche stanno producendo vetture sempre più di grandi dimensioni, le piccole utilitarie continuano a difendersi con le unghie e a dire la loro.

Non è un caso il fatto che fra le 10 auto più vendute in Italia nel 2022 le più commercializzate siano le più “piccole”. Se è vero che a convincere gli italiani sia soprattutto il prezzo, è vero anche che un veicolo di dimensioni ridotte ha dalla sua molte qualità, a cominciare dall'agilità e dalla comodità nel trovare parcheggio. Tornando quindi alla domanda d'apertura andiamo a scoprire quali sono le auto più piccole al momento acquistabili, stilando una sorta di top 10. Partiamo da quella più “grande” del gruppo, la Suzuki Ignis.

In realtà dobbiamo segnalarvi due vetture, visto che anche la Toyota Aygo ha le stesse dimensioni, leggasi 3,7 metri. La Ignis ha una capacità di carico dai 204 ai 1.100 litri e un prezzo di 19.900 euro, mentre l'Aygo carica dai 231 agli 829 litri e un prezzo di 16.100 euro. Ottava posizione per l'amatissima Fiat Panda, il cui modello 4x4 che fu di Agnelli è stata battuta all'asta di recente. L'ultima versione dell'utilitaria torinese ha una lunghezza di 3,68 metri, un carico da 200-870 litri e un prezzo da 15.400 euro.

Settima piazza per la Hyundai i10, che si ferma a 3,67 metri con un carico di 252 litri e 14.750 euro. Saliamo in sesta posizione e arriviamo alla Renault Twingo, 3,61 metri per 174-980 litri e 14.527 euro di listino. Siamo arrivati quindi al giro di boa con la Volkswagen Up, piccola che misura solo 3,6 metri, per un carico da 251-959 litri e 15.558 euro di prezzo. Prima auto della top 5 è la Kia Picanto, 3,59 metri di auto, con un carico dai 255 ai 1.010 litri e 13.425 euro di prezzo, la più economica in assoluto del gruppo.

Spazio ad un'altra amatissima del nostro Paese, la Fiat 500, che si ferma a 3,57 metri (elettrica sale a 3,63), con carico da 165-530 litri e un prezzo di 19.100 euro. Infine le prime due posizioni, che forse le avete già intuite. La medaglia d'argento va alla Smart EQ Forfour, che misura 3,49 metri ed ha un prezzo base di 25.832 euro (l'auto più cara del gruppo). Infine la più piccola in assoluto, la Smart EQ Fortwo, che misura solo 2,74 metri, ha un carico da 260 litri e un prezzo di 25.210 euro.