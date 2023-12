Auto pesanti troppo inquinanti? Proposta drastica 'Limite di 90 km/h se superano le 1,5 T'

Nell'ultimo anno in particolare il mondo dell'automobile si sta ponendo delle domande sull'eccessivo peso delle auto, e sono molti quelli che denunciano il fatto che le vetture troppo pesanti non siano in linea con gli obiettivi ambientali più recenti.

Il WWF, ad esempio, chiede da tempo di limitare la produzione dei SUV pesanti ed elettrici, e l'ultima denuncia è giunta dalla Francia, precisamente dall'ingegnere Laurent Castaignède, da anni studioso dell'impatto ambientale dei veicoli.

Stando allo stesso esperto, così come fatto sapere dal sito Reporterre che lo ha interpellato, bisognerebbe ridurre la velocità delle vetture più pesanti, limitandone così l'inquinamento. In realtà per vetture pesanti Castaignede si riferisce a tutte le auto che sono superiori alle 1,5 tonnellate, di fatto quasi tutte le vetture ad eccezione delle city car e delle segmento B.

Tutte le altre pesano infatti più di 1.500 kg, di conseguenza dovrebbero essere limitate ad una velocità massima di 90 km/h. “Invece di produrre automobili più economiche e leggere – spiega l'esperto - il progresso tecnico e l'aumento della produttività sono serviti solo a offrire ai consumatori veicoli sempre più grandi allo stesso prezzo. Non ne usciremo invitando i produttori a cambiare direzione da soli, annuncio che è caduto nel vuoto per 30 anni. Dobbiamo regolamentare le caratteristiche divisive dei veicoli, limitando le auto di peso superiore a 1,5 tonnellate a vuoto a 90 km/h all'ora. come facciamo per i veicoli pesanti, e a 130 km/h tutti altri”.

Secondo Castaignede, quindi, non bastano i “consigli”, ma bisognerebbe agire concretamente, ma tale limite sembra decisamente complicato da mettere in pratica. Come sottolineato dall'ingegnere, le auto elettriche più pesanti necessitano di una maggior potenza a livello energetico, quindi maggior utilizzo di materie prime e via discorrendo.

Non ha parlato di limitazioni ma ha comunque sposato la tesi del peso eccessivo, il CEO di Renault, Luca De Meo, secondo cui batterie da 200 kWh sono ecologicamente un disastro, e soprattutto, soddisfano le esigenze di autonomia di solo una nicchia di automobilisti.