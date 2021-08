Auto passa sotto un camion come fosse in 'Fast and Furious': un rischio pazzesco

La prima scena d'inseguimento tra automobili di Fast and Furious potrebbe sicuramente rientrare tra i segmenti più iconici della storia cinematografica recente. In quel frangente riprese vennero fatte e rifatte innumerevoli volte, e il russo Evgeny Chebotarev ha deciso di replicare la concitata scena del passaggio sotto il TIR con la sua Mazda Miata.

In fondo alla pagina potete trovare due clip prese direttamente dall'account Instagram del protagonista, tramite le quali l'automobilista ha immortalato per sempre la sua folle azione. Passare tra le ruote di un autoarticolato è una mossa assolutamente sconsigliata, per cui ci teniamo a sottolineare la nostra totale stigmatizzazione verso tale condotta.

A ogni modo Chebotarev non ha scelto a caso il modello col quale esibirsi, poiché durante l'operazione la natura decappottabile della macchina gli ha permesso di osservare con precisione la distanza che c'era tra i paraurti anteriore e posteriore e le ruote del grosso camion. Una decisione certamente saggia quindi, ma nel caso in cui le cose si fossero messe male non avrebbe avuto alcun rinforzo superiore a proteggerlo.



Nei primi secondi del video Chebotarev ha affiancato il camion evitando di entrare subito per regolare con precisione la velocità adeguandola a quella dell'altro veicolo. Successivamente ha iniziato a scivolare sotto il telaio del mezzo, per poi trovare la posizione centrale tenendola per alcuni secondi. Alla fine dei conti si è trattato di un processo fluido e apparentemente privo di rischi, ma sarebbe bastato pochissimo per fare andare tutto in malora, specialmente per l'assenza di una lamiera protettiva a separare il paraurti posteriore della Miata dagli enormi pneumatici del camion.



Probabilmente il conducente del TIR e Chebotarev hanno selezionato con grande cura il tratto di strada da percorrere per le operazioni: bisognava evitare strade con incroci troppo vicini tra loro e vie troppo trafficate in grado di mettere a repentaglio l'incolumità del conducente. In ogni caso, non provate a ripetere una manovra del genere.



