Auto parcheggiate in strada, danni a 16 milioni di italiani nel 2023

Parcheggiare l'auto in strada può essere particolarmente rischioso: 16 milioni di italiani hanno trovato danni sulle vetture per un valore complessivo 13 miliardi di euro nel corso del 2023.

A dirlo è una nuova ricerca commissionata da Facile.it agli istituti mUp Research e Norstat. Una beffa in piena regola poiché non solo milioni di italiani faticano a trovare parcheggio a qualsiasi ora del giorno, poi si ritrovano anche a dover riparare danni provocati da altri automobilisti oppure da vandali di passaggio. Stando alla ricerca in oggetto nel 70% dei casi i danni sono provocati da un altro veicolo, esistono poi veri e propri atti vandalici e tentativi di furto (del veicolo o di oggetti presenti all’interno).

L’entità media del danno sfiora i 730 euro, esistono però differenze nette a seconda del territorio in cui si vive. Al Sud, ad esempio, il danno medio è pari a 564 euro, nel Nord Ovest invece si arriva a 830 euro, 874 nel Nord Est. La maggior parte degli italiani però non ripara il danno, lascia l’auto danneggiata nel 42,9% dei casi, soprattutto nella fascia d’età 45-54 anni (qui la percentuale sale al 53,5%). Nel 32,9% dei casi i proprietari hanno pagato il danno di tasca loro, anche perché oltre 1 italiano su 2 ha dichiarato di non avere una polizza contro i danni generici. (Tutti danni che poi restano sulle vetture sul mercato dell'usato: BMW le auto usate più danneggiate, meglio Fiat e Alfa Romeo)

Sono ben 3 milioni e mezzo gli automobilisti italiani che - invece - hanno ammesso, durante l’indagine, di aver causato danni ad altri veicoli in fase di manovra o parcheggio. I maggiori problemi arrivano dalla fascia d’età 18-24 anni con il 26,1%, si scende invece al 5,5% tra i 55-64 anni e al 4% tra i 45-54 anni. 7 italiani su 10 comunque hanno dichiarato di comportarsi in maniera corretta lasciando un biglietto con i propri contatti sul veicolo danneggiato, 767.000 persone invece hanno dichiarato di essere andate via senza lasciare alcun riferimento. Infine il 5,9% del campione ha ammesso che sarebbe voluto andare via ma a causa di testimoni è dovuto restare...

