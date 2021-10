Le auto offrono sempre più tecnologie di bordo, i clienti però non le usano: lo studio

Un motore ben curato può funzionare senza problemi anche per 15 anni, a invecchiare maggiormente di un'auto è invece la tecnologia di bordo, motivo per cui spesso decidiamo di acquistare qualcosa di aggiornato. Secondo uno studio J.D. Power però molta della tecnologia a bordo delle nuove auto non viene utilizzata dai proprietari.

Kristin Kolodge di JD Power ha dichiarato: "I prezzi delle nuove auto sono ai livelli più alti di sempre, questo perché i modelli arrivano sul mercato con sempre più feature. Questo è un bene quando un cliente acquista tutto consapevolmente, sapendo che utilizzerà le nuove feature proposte, spesso però tutta questa nuova tecnologia è uno spreco".

Lo studio pubblicato rileva come più di una nuova tecnologia su tre venga usata da meno della metà dei proprietari nei primi 90 giorni di vita del veicolo. Nella maggior parte dei casi gli utenti hanno affermato di non aver mai usato una determinata funzione, altri di non averne sentito il bisogno.

J.D. Power ha anche sviluppato dei grafici che mostrano i brand che offrono un'esperienza tecnologica più completa: al primo posto figura Genesis con 634 punti (la stessa Genesis che sta per arrivare in Europa), anche se a vincere sarebbe stata Tesla con 668, la società di Elon Musk però è stata esclusa per non aver soddisfatto tutti i criteri richiesti dallo studio.

Fra i migliori della classe troviamo anche Cadillac, Volvo, BMW, Mercedes-Benz e Hyundai, assieme alla sorella Kia in posizioni simili. La media dell'intera industria è 478 punti, abbassata da brand come Mitsubishi, MINI, Jeep, Porsche, Alfa Romeo, Dodge e Chrysler. Guardando al mondo Premium, è sempre Genesis a dominare, abbiamo poi una media generale di 506 punti. Guardando al mercato di massa, è Hyundai a spuntarla (e a ripensare alla nostra prova della nuova Hyundai IONIQ 5 non è difficile crederlo), assieme a Kia, Nissan, Subaru e GMC, davvero raccolte in pochissimi punti di differenza.