Auto nuove in uscita a maggio 2023: la prima Fiat 500 Abarth elettrica e non solo...

Come ogni mese anche a maggio 2023 andiamo a scoprire quali sono le auto nuove in uscita nelle prossime settimane, l'elenco delle vetture che si potranno acquistare presso i concessionari dopo gli annunci delle varie case automobilistiche.

Partendo con un po' di spirito patriottico riflettori puntati sulla Fiat 500 Abarth elettrica, il primo EV del glorioso marchio dello scorpione. Si alza finalmente il sipario sulla sportivissima city car, da sempre amata dagli italiani, che avrà dalla sua il sound inconfondibile del motore a benzina, e che sarà in vendita a partire da 42mila euro.

I tecnici di Fiat Abarth 500 hanno infatti messo a punto il sound generator dopo ben 6.000 ore di lavoro e il risultato è decisamente interessante. Altro gioiello che comparirà nei concessionari in questi giorni è la Honda Civic Type R, reduce dal record al Nurburgring, e che sarò acquistabile a partire da 57mila euro.

Torniamo in casa Stellantis per la nuova Jeep Avenger, il SUV compatto eletto Car of The Year 2023, che amplierà così la gamma del noto marchio di fuoristrada. Si tratta tra l'altro di un modello che sarà venduto ad un prezzo molto interessante, a partire da 22.350 euro.

Proseguiamo con la Dacia Duster in versione Mat Edition, un modello più “estremo” rispetto a quello classico, con cerchi da 17, vernice grigio opaco, antenna a forma di squalo e motore da 150 cavalli, in vendita da 26.400 euro (in Francia, prezzo italiano non comunicato).

Attenzione anche alla Polestar 3, splendido SUV coupé elettrico della nota casa svedese di proprietà Volvo, con un'autonomia che arriva fino a 610 km. Il prezzo non è per tutti, da 93.600 euro, ma stiamo parlando di uno Sport Utility Vehicle di alta gamma.

Restiamo nel settore con la Lexus RZ, altro SUV extra lusso elettrico con un'autonomia di 404 km e dal prezzo di circa 80mila euro (non ancora ufficiale). Chiudiamo con la mostruosa BMW M3 CS, la più potente berlina prodotta dalla casa bavarese che farà finalmente il suo debutto sulle strade tricolore.