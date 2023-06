Auto nuove, ecco i tempi di attesa: dai 4 mesi per la Panda ai 7 per la Fiat 500X

Quali sono i tempi di attesa in Italia per le auto nuove? Come previsto dagli addetti ai lavori, la situazione sta tornando lentamente a quella pre-covid con un netto miglioramento rispetto a quanto accaduto ad esempio nel 2022.

Fermo restando che un'auto nuova in Italia costa in media 26mila euro, e che quindi acquistarla è sempre più difficile essendo l'auto diventata di fatto un bene di lusso, attualmente chi volesse portarsi a casa un nuovo dovrà attendere circa una 90ina di giorni, i fatidici tre mesi.

A volte però, questo lasso di tempo si alza inesorabilmente, come ad esempio il caso della Fiat 500X che va da un minimo di 6 mesi, arrivando fino a 7 per le motorizzazioni Hybrid. Per la Fiat Panda, l'auto più venduta in Italia a maggio 2023, in media si attendono 4 mesi, tenendo conto dei 3 mesi per gli allestimenti basic, arrivando fino ai 5 per le versioni full optional.

Stesso discorso per la Lancia Ypsilon, mentre si scende a 60 giorni per le Peugeot 3008 e 2008, che salgono a 90 giorni per le versioni con maggiori optional. Lo stesso vale per la Dacia Sandero, auto fra le più vendute in Italia da mesi, mentre per la Yaris “standard” e la Cross bisogna attendere all'incirca 4 mesi, salvo la versione Gr Sport per cui i tempi sono più dilatati.

Infine, 3 mesi per la Volkswagen T-Roc e la Ford Puma, ad eccezione della versione ST per cui bisogna attendere fino a 5 mesi. Facendo quindi un breve riassunto, tenendo conto che le auto elencate sono le dieci più vendute in Italia a maggio, si va da un minimo di 60 giorni per i SUV di casa Peugeot, fino ad un massimo di ben 7 mesi per la 500X, auto che a breve uscirà dal mercato per lasciare spazio all'interessante nuova Fiat 600.