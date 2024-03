Altro che auto nuove, in Italia è boom dell'usato: ogni auto nuova se ne vendono due usate

Lo scorso 1 marzo abbiamo visto quali sono state, dati UNRAE alla mano, le 10 auto più vendute in Italia a febbraio 2024. Modelli chiaramente nuovi, non bisogna però dimenticare che gli italiani comprano tanto, tantissimo usato - un mercato in continua crescita.

Per capire l’importanza del mercato di “seconda mano” vi basti pensare che ogni 100 auto nuove vendute, se ne vendono 195 nel nostro Paese, o almeno questo è stato il dato dei primi due mesi del 2024 riportato dall'ACI. Guardando al solo febbraio, ogni 100 auto nuove ne sono state vendute 185 auto usate, con i passaggi di proprietà che hanno registrato un incremento del 15,6% rispetto a un anno prima.

Le auto usate più acquistate sono a benzina e diesel, il gasolio in particolare ha rappresentato il 49,7% del totale (a febbraio 2023 si era al 53%). Le ibride a benzina sono cresciute del 72,4% ottenendo una quota del 6,3% (tornando per un attimo al nuovo: 5 auto ibride che costano meno di 25.000 euro a marzo 2024); slancio simile per le auto elettriche usate, cresciute del 71,2% a febbraio 2024, pur rimanendo quasi inesistenti a livello di quota, appena lo 0,6% del totale. È interessante notare anche un incredibile aumento delle radiazioni di autovetture a febbraio, evento che si verifica in caso di rottamazione o esportazione. C’è stata una crescita del 55,9%, con le rottamazioni cresciute del 22,3% e le esportazioni a +29,3%, oltre a quasi 29.000 radiazioni d’ufficio attivate a febbraio dalla Regione Lombardia.

Guardando alle due ruote, sono cresciuti anche i passaggi di proprietà dei motocicli, nello specifico del 14,3% rispetto a febbraio 2023.