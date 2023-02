Quali sono le auto nuove più economiche in Italia? La Top 10: si parte da 10mila euro

Quali sono le dieci auto più economiche sul mercato italiano? Forse non tutti sanno che nel nostro Paese è possibile comprare un'auto nuova a poco più di 10mila euro, ed inoltre sono diversi i modelli al di sotto dei 15.000 euro: scopriamoli insieme.

Stilando una top 10 delle auto nuove meno care in Italia, la posizione numero 10 è occupata dalla Volkswagen up! disponibile a partire da 16.058 euro. La piccola tedesca ha un modello entry level, il 1.0 48kW EVO move up! BMT, che potrebbe soddisfare diverse esigenze sia per quanto riguarda i consumi ma soprattutto il prezzo. Nona posizione per la Mitsubishi Space Star, in vendita a 15.890 euro con motorizzazione 1.2 da 71 cavalli, mentre in ottava posizione troviamo l'indiana Mahindra KUV100 NXT, acquistabile a 15.145: la versione più economica è la KUV100 1.2 K6+.

Scaliamo la top 10 delle auto più economiche e arriviamo alla posizione numero sette con la Fiat Panda, in vendita da 14.700 euro. La storica city car tricolore è risultata la regina nelle classifica delle 10 auto più vendute in Italia nel 2022 e ha dalla sua uno stile inconfondibile e soprattutto un ottimo prezzo.

Sesto posto per un'altra piccola amatissima nel nostro Paese, leggasi la Lancia Ypsilon, rinnovatasi con la versione 2023, e acquistabile anch'essa a 14.700 euro nella versione base 1.0 Hybrid UnYca con il Firefly da 70 CV. Entriamo nella top 5 con un'altra amatissima dai nostri connazionali, la Renault Twingo, in vendita a 14.527 euro, mentre per la Hyundai i10 vi basteranno 14.050 euro.

Ed eccoci arrivati alle tre auto meno care al momento sul mercato in Italia, a cominciare dalla numero 3, la Dacia Duster, SUV compatto acquistabile da 13.603 euro nella versione entry level 1.0 TCe 90 CV 4×2 Essential. Vi basteranno invece 13.450 euro per la piccola Kia Picanto, mentre l'auto più economica in assoluto risulta essere la Dacia Sandero, segmento B del Gruppo Renault che sbaraglia la concorrenza con un prezzo di partenza di soli 10.753 euro: difficile fare meglio.