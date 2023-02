Le auto con i nomi più assurdi di sempre: sono anche lunghissimi!

Recentemente abbiamo visto le auto con i nomi più brutti di sempre e, dobbiamo ammetterlo, nella loro bruttezza fanno anche abbastanza ridere. Ci sono però altri veicoli dai nomi ancora più ridicoli. Siete curiosi di scoprirli? Allora allacciate le cinture per questo rapido viaggio tra le auto con i nomi più assurdi di sempre.

Naturalmente la nostra selezione è limitata rispetto alla incredibile quantità di titoli bizzarri dati alle automobili, ma contiene delle vere gemme. In primis abbiamo la Peugeot Bipper Tepee Outdoor, un piccolo van nato semplicemente come Peugeot Bipper e poi “allungato” dalla casa automobilistica francese a causa di un conflitto con altri modelli. Per differenziare il van dal Bipper per passeggeri, aggiunsero il “Teepee” ispirato alla tipica tenda dei nativi americani. Dopodiché, Peugeot introdusse una versione rialzata del veicolo per affrontare strade sterrate, aggiungendo l’ulteriore aggettivo “Outdoor”. Meno male che non l’hanno esteso un’altra volta!

Passiamo dunque a un altro van, questa volta proveniente dalla Corea del Sud: si tratta del Kia Bongo III, nome che sembra indicare all’esistenza di una dinastia reale. Al contrario di quanto possiate pensare, non si tratta della terza generazione del Bongo, bensì della quarta introdotta nel 2005 e ancora oggi venduta nel mercato domestico. Non sarà una meraviglia lato design, ma è piuttosto efficiente e sicuro. Insomma, un furgone che i proprietari di piccole aziende indubbiamente potranno gradire.

Dal Giappone arriva invece un nome davvero “magico”: Isuzu Mysterious Utility Wizard è un fuoristrada prodotto dal 1989 al 2004, nato nella versione a tre porte e poi realizzato dal 1990 anche nella iterazione a cinque porte. Quest’ultima, per differenziarsi dall’Isuzu MU (sigla per abbreviare il nome completo), venne chiamata Isuzu Mysterious Utility Wizard. A dirla tutta, però, non è ancora chiaro cos’abbia di così misterioso.

Al salone dell'auto di Francoforte del 2013, invece, Nissan presentò la concept car Friend-Me, una berlina quattro porte dalla linea profilata pensata per verificare l’eventuale gradimento del pubblico. Raffinata e moderna, sembrava davvero interessante; tuttavia, i consumatori la bocciarono assieme al nome, ritenuto davvero troppo bizzarro. Per queste ragioni, dunque, non vide mai la luce come automobile consumer.

Infine abbiamo un nome bizzarro scelto dal popolo per un SUV crossover compatto prodotto dalla casa cinese Great Wall Motor: Haval Big Dog. Nelle terre del Dragone viene altrimenti chiamato “Dàgǒu” e, in fin dei conti, non è nemmeno un mezzo da bocciare con il suo motore da 2,0 litri turbocharged capace di produrre 211 cavalli e 325 Nm di coppia. Il nome “Grande Cane” potrebbe però fare scoppiare qualche risata tra i consumatori occidentali, specie se si considera che nei Paesi anglofoni “Big Dog” è un appellativo dato a persone che si credono – o che vengono ritenute dagli altri - grandi, forti, potenti e migliori di tante altre. Insomma, il SUV perfetto per alimentare l’ego di qualcuno.