Quali auto hanno noleggiato i piloti F1 per il GP dell'Ungheria? C'è anche un minivan

Il giorno che segue il weekend di gara di un gran premio di Formula 1 è ovviamente protagonista di commenti e considerazioni su quanto accaduto, ma c’è anche spazio per un po’ di gossip extra competizione: vi siete mai chiesti, ad esempio, con quale auto vanno in giro i piloti quando non sono alla guida delle loro monoposto?

Ted Kravitz, inviato inglese di Sky Sports F1, ha pensato bene di fare un giro all’interno del parcheggio riservato ai piloti durante il GP dell’Ungheria andato in scena lo scorso weekend – se non l’avete visto potete leggere il nostro mini-riassunto della gara – ed è rimasto sorpreso da alcune scelte piuttosto particolari.

Come specificato dall’inviato all’inizio della clip, per la maggior parte delle vetture si tratta di unità prese a noleggio, mentre altre sono state inviate appositamente dalla casa costruttrice, ma vediamo i pezzi più pregiati, e quelli più inusuali.

Di tutto rispetto il parco auto del team Aston Martin, con Sebastian Vettel alla guida di una DBS Superleggera mentre al suo compagno di squadra, Lance Stroll, è stata fornita una DBX, il SUV della casa inglese.

Se la coppia di Aston vi ha fatto battere il cuore, quella Ferrari potrebbe diventare pericolosa per la salute. Entrambi i piloti del cavallino rampante avevano a disposizione la Ferrari SF90 Stradale, la supercar da 1000 CV di Maranello.

Lewis Hamilton abbraccia la causa ambientale e sfoggia una Mercedes EQC, mentre tutti i piloti RedBull e Alpha Tauri potevano divertirsi alla guida delle rispettive Honda Civic Type R.

La coppia più simpatica è però quella del team Alpine F1, con il vincitore del GP, Esteban Ocon, alla guida della sua Alpine A110, mentre Fernando Alonso ha puntato tutto sul comfort, presentandosi in circuito con una Renault Espace a 7 posti.