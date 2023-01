Un'auto da NASCAR è stata trasformata in un mostro da drift, ed è completamente 'nuda'

Dobbiamo ancora metabolizzare la scomparsa di Ken Block, ma una cosa è certa, Kenneth ha dimostrato più volte che si può andare di traverso con qualsiasi veicoli, anche i più assurdi, ovviamente con le dovute modifiche e regolazioni. Un esempio lampante lo troviamo nell’ultimo video del fotografo Larry Chen, con una NASCAR convertita per il drift.

Dunque dopo la McLaren MP4-12C GT3 trasformata in un mostro da drift, adesso è il turno di una vettura altrettanto difficile da introdurre nel mondo delle sbandate, dopotutto le auto NASCAR sono pensate per correre a velocità folle su un ovale e soprattutto sono sviluppate per curvare soltanto a sinistra.

Il protagonista del video si chiama Aaron Losey, un ragazzo che ha sempre cercato di far diventare il drift più sostenibile in termini di costi, utilizzando dunque qualsiasi veicolo disponibile pur di andare di traverso. Ebbene, l’auto attuale è un miscuglio di veicoli, a partire dal telaio tubolare da NASCAR, che però utilizza il subframe anteriore di una Chevrolet Chevelle.

Il motore è un V8 da 5.7 litri accoppiato ad un cambio a 4 marce che Losey ha recuperato da un’auto comprata sul mercato dell’usato appositamente per i componenti. Come detto l’auto si basa su un telaio da NASCAR, ma è difficile dirlo, perché il progetto non adotta alcun tipo di carrozzeria. Avete capito bene: la vettura di Losey è completamente nuda, con telaio, motore e componenti a vista, più spoglia di una dune buggy.

Questa particolare caratteristica estetica oltre ad essere piuttosto originale, permette di godere di tutta la meccanica ed in particolare permette di apprezzare le sospensioni dell’auto, che hanno richiesto ore di lavoro di messa a punto per donare all’auto angoli di sterzo da record per esibirsi nelle tanto agognate sbandate. Come va dunque questo strano mostro da derapate? Premete play e godetevi lo spettacolo.