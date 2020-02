Le auto moderne rivisitate con la calandra che avrebbero avuto negli anni 80

Qualcuno ha preso alcune delle auto moderne più popolari e le ha modificate per ospitare la calandra che avrebbero avuto negli anni 80. O meglio, la calandra che le loro antenate avevano negli anni 80. Il risultato non è esattamente quello dell'effetto nostalgia. Ma giudicate voi stessi.

Jason Torchinsky di Jalopnik ha deciso di prendere i musi di alcune auto degli anni 80 per schiaffarli sulle vetture dei giorni nostri. Un modo per tornare ai vecchi tempi dove le auto erano più semplici e... squadrate.

Si tratta di vetture che esistevano già negli anni 80. Insomma, è un mashup generazionale. A dire il vero il risultato dell'esperimento di Torchinsky non è completamente grottesco. Alcune delle machine sottoposte al... qual è il contrario di lifting? Beh, a questa cosa qua, sono piuttosto accattivanti. Ad esempio la BMW Serie 3 che trovate in calce non ci dispiace per nulla.

Probabilmente l'auto più orribile è la Supra moderna con la calandra degli anni 80. Semplicemente inguardabile, per ovvie ragioni. In galleria trovate anche la Mustang, l'Honda Civic, la Volkswagen Golf e la Blazer.

Avevamo il bisogno che qualcuno si prendesse la briga di fare un lavoro di render di questo tipo? Probabilmente no, ma siamo comunque abbastanza grati: è decisamente divertente.