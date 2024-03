Li Auto Mega arriva sul mercato: è l'elettrica più grande al mondo

Li Auto Inc, azienda automobilista con sede a Pechino, ha mostrato nella giornata di venerdì la sua prima auto elettrica pura, leggasi Mega, con l'obiettivo di guadagnare market share in quello che è il più grande mercato di auto al mondo.

Si tratta di un veicolo dalle dimensioni importanti (5,35x1,96x1,85 metri) chiamato appunto Mega, auto a sette posti multiuso che con una singola carica può percorrere fino a 710 chilometri.

E' dotata di una batteria della Contemporary Amperex Technology Co. Ltd che in 12 minuti permette di raggiungere i 500km di autonomia, stracciando quindi ogni record di ricarica. Le consegne, specifica Bloomberg, scatteranno dalla metà di questo mese ad un prezzo di 77.800 dollari in Cina (circa 72mila euro).

Mega era stata già mostrata al Guangzhou Auto Show a novembre scorso, e nell'occasione era stato annunciato che la stessa sarebbe stata pronta per il mese di dicembre, ma evidentemente si sono registrati dei ritardi. "Questa è un'auto progettata appositamente per le famiglie numerose", ha detto Li definendo Mega il veicolo elettrico più grande al mondo prodotto in serie.

Mega prevede una silhouette decisamente importante mentre al suo interno vanta ben tre schermi con tecnologia OLED, un sistema di comando vocale basato sull'intelligenza artificiale, sedili con massaggiatori integrati, un frigorifero e altoparlanti audio professionali. Inoltre sarà presente la tecnologia di guida assistita, così come tutti gli altri modelli di Li Auto.

Li Auto è stata fondata nel 2015 e fino ad oggi aveva realizzato veicoli elettrici ad "autonomia estesa" o auto alimentate a batteria ma con un motore a benzina che si attiva per ricaricare la cella quando è scarica.

Nel 2023 ha venduto più di 680mila vettura, un anno record, ma nei primi mesi del 2024 le immatricolazioni sono state al ribasso. La società prevede di investire più di 6 miliardi di yuan per creare 5.000 stazioni di ricarica che gestirà in prima persona, e ciò permetterà ovviamente una ulteriore diffusione delle vetture alimentate a batteria.

Li Auto, con la sua Mega, punta a rubare un po' di clienti alla concorrenza, a cominciare da Xpeng Inc. e dalla sua X9, un SUV elettrico con sistema a 800V in grado di ricaricarsi di 200 km in soli 5 minuti.