Auto a Km 0 sono tornate di moda, ecco quali sono le più vendute: 'Fino al 20% in meno'

Con i prezzi sempre più cari delle vetture, tenendo conto che oggi in Italia un'auto nuova costa quasi 30mila euro sono tornate di recente di moda le auto a Km 0, vetture pari al nuovo ma che hanno dalla loro un ottimo sconto rispetto al listino.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando si tratta di auto nuove ma che vengono immatricolate dalle case automobilistiche o dalle concessionarie per gonfiare in qualche modo le vendite, e poi rimesse sul mercato subito dopo in saldo.

Da gennaio a settembre sono state 116.757, il 38 per cento in più rispetto al 2022. I dati pre-pandemia (191mila), sono ancora lontani ma il mercato sta crescendo di anno in anno dal 2020 a questa parte. Dal 2024 però le cose dovrebbero cambiare visto che molti costruttori venderanno tramite agenzia, e di fatto la stessa casa automobilista diverrà a tutti gli effetti il rivenditore, mentre il concessionario farà solo da contatto fra cliente e auto.

In attesa di capire come evolverà il mercato Salvatore Saladino, capo di DataForce Italia, società di analisi di mercato specializzata nel settore automotive che opera a livello internazionale, ha fatto un po' di chiarezza sulle Km 0: «Sono automobili nuove immatricolate e targate dalle concessionarie o dalle case auto – dice al Corriere della Sera - prima di avere un effettivo intestatario e utilizzatore finale. Chi le acquista è, di fatto, il secondo proprietario, che accede a scontistiche maggiori rispetto a quelle praticate sui nuovi modelli da ordinare o ancora da targare».

Rappresentano una forzatura del mercato in quanto: «Sono vetture che ancora non hanno trovato il loro utilizzatore finale e restano quindi parcheggiate nei piazzali delle concessionarie finché non trovano un nuovo proprietario. Gonfiano artificiosamente i dati del mercato vero, venendo contate sia in quello delle nuove immatricolazioni, sia in quello dell’usato, senza che per questo la vettura abbia percorso chilometri o sia stata davvero utilizzata. L’obiettivo è quello di fare quota di mercato, pilotato dalle case auto, e di raggiungere gli obiettivi di vendita mensili delle concessionarie che così si vedono riconosciuti alcuni bonus erogati dagli stessi costruttori».

Ma quanto si risparmia acquistando una Km 0? «Siamo lontani anni luce dagli sconti degli anni d’oro. Oggi il risparmio medio è compreso al massimo tra il 10 e il 20%. Ma, in proporzione, anche gli sconti sul nuovo sono calati».

I modelli più venduti sono quelli di Stellantis, che domina la top 5 in quanto rappresenta da sola il 60% del mercato. La Fiat Panda, che nel 2024 diverrà un B-SUV low cost, è in testa con 15.295 unità piazzate fino al 30 settembre, con la 500 a quota 8.876 unità e la Jeep Renegade a 6.654.

Bene infine anche le auto elettriche a Km 0, «La Fiat 500e – conclude Salvatore Saladino - da sola fa il 18% (1.182 vetture sulle 3.472 immatricolate quest’anno) di tutte le auto elettriche “chilometri zero” in Italia, seguita, da lontano, dalla Peugeot e-208 e dalla Bmw iX1».