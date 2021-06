Le auto Kia si prenotano online con vantaggi esclusivi: ecco come funziona

Il mondo dell’automotive sta cambiando profondamente e il COVID-19 non ha fatto che accelerare una transizione naturale: dalle concessionarie si sta andando sempre più verso l’online, sia per l’ordine che l’acquisto. Ora anche Kia inaugura l’online reservation per le proprie auto.

A iniziare la rivoluzione è stata certamente Tesla, che sin dall’alba dei suoi tempi ha permesso esclusivamente l’acquisto online delle sue vetture elettriche. Poi pian piano si sono aggiunti altri marchi, che hanno affiancato l’esperienza online a quella fisica negli store, e solo ultimamente anche Hyundai (con la nuova Ioniq 5) e Kia hanno raggiunto il gruppo dei brand “digitali”. Da oggi andando sul sito www.kia.com si può scegliere la vettura che corrisponde alle vostre necessità per prenotarla e “bloccarla” per 2 giorni interi.

In questo arco di tempo il cliente ha la possibilità di andare in concessionaria e visionare il preventivo completo, per decidere infine di completare l’acquisto. Tale modalità di prenotazione permette oggi di avere vantaggi esclusivi, scegliendo una vettura con motore termico ad esempio verrà offerto il piano di manutenzione KiaCare valido per 2 tagliandi presso la rete ufficiale Kia. Scegliendo una Plug-in Hybrid, oltre al programma KiaCare si otterrà anche un cavo di ricarica veloce gratuito. Per accedere direttamente alla piattaforma di prenotazione, e vedere subito quali vetture sono disponibili, vi basta cliccare su questo link.