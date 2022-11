Le auto italiane più vendute di sempre: Fiat domina il mercato

Il mercato delle automobili in Italia sta finalmente tornando in carreggiata, dato il recente aumento di immatricolazioni che sembra indicare a una nuova normalità. In attesa del futuro, facciamo però un tuffo nel passato e soddisfiamo una curiosità: quali sono le auto italiane più vendute di sempre?

Che si tratti del mercato singolo del Belpaese o di quello internazionale, la classifica vede il dominio di un solo marchio: Fiat. Proprio in questo mese abbiamo detto addio alla Fiat Panda 4x4, citycar dei record per la casa torinese e auto più venduta in Italia; su scala globale conta ben oltre 10 milioni di unità vendute, quota sorprendente ma insufficiente a renderla la vettura italiana più venduta di sempre. Difatti, si ferma al terzo posto della Top 5.

La Fiat Punto è un’altra candidata, ma si ferma al quinto posto in questa classifica con più di nove milioni di esemplari venduti sin dal 2005 grazie al prezzo competitivo e all’iconico aspetto. Al quarto posto troviamo invece la Fiat Uno, dal design che le valse il titolo di auto dell’anno del 1984: questo modello conta circa 10 milioni di vendite in tutto il mondo, grazie soprattutto al boom in Brasile e Argentina (nota come Fiat Mille), ma anche Marocco, Turchia e Polonia.

La seconda auto italiana più venduta al mondo è la Fiat 126, ed è pure la ottava auto più popolare di sempre con quasi 18 milioni di esemplari immatricolati, grazie soprattutto al successo riscosso in Polonia. L’auto italiana più venduta al mondo è però una Fiat che in Italia non trovò molto spazio, fermandosi a 2 milioni di unità vendute: stiamo parlando della Fiat 124, commercializzata dal 1966 e tanto amata dagli spagnoli e dai russi, dove venne rispettivamente proposta come Seat 124 e Lada. In tutto, fino al 2012, si parla di circa 20 milioni di esemplari venduti.

Sempre a proposito di Fiat, ecco qual è stata la prima auto Fiat prodotta a Torino.