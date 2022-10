L'auto italiana non esiste più, c'è solo Ferrari: intervista a Luca Cordero di Montezemolo

Non esiste più l'auto italiana. Non siamo noi a dirlo ma l'imprenditore Luca Cordero di Montezemolo nel corso di un'intervista al Corriere della Sera. Secondo l'ex presidente Ferrari l'industria automotive ha perso punti di riferimento come l'avvocato Agnelli o Sergio Pininfarina.

Il manager ha in particolare ricordato quest'ultimo, scomparso dieci anni fa: "Aveva una straordinaria passione per Torino e un profondo senso dello Stato. Ce ne sono altri così in circolazione? Era testardo e pignolo, era impossibile fargli cambiare idea. Era uomo geniale e leale, attaccatissimo al suo territorio, simbolo di una Torino che purtroppo non esiste più".

L'omaggio ufficiale di Luca Cordero di Montezemolo a Sergio Pininfarina è racchiuso in un video messaggio di 12 minuti che sarà trasmesso l'11 ottobre 2022 all'Unione industriali di Torino in occasione della presentazione del libro di memorie del designer italiano. Ma che fine ha fatto dunque l'automobile italiana? "Non esiste più l'auto italiana" ha detto Montezemolo, "resta solo la Ferrari. A Torino ormai c'è poco e niente". Anche Mirafiori, la Maserati e la 500 elettrica hanno perso di significato: "Appartengono a un gruppo francese, Stellantis, non italiano".



Poi una piccola incursione in merito alla mobilità elettrica: "Sul fronte del design non cambia nulla, un designer può avere libero sfogo anche su vetture elettriche. Semmai il problema è che non c'è più l'auto italiana, ribadisco, tolta Ferrari non esiste più l'automobile Made in Italy. Lamborghini è tedesca, Fiat è francese, anche tanti carrozzieri torinesi sono spariti."