Auto in Italia sempre più vecchie: la media sfiora i 13 anni, una su 4 ha più di 14 anni

Le auto in Italia sono sempre più vecchie e lo certifica l'ACI, l'Automobile Club d'Italia, attraverso il suo annuario statistico 2024. Nel nostro Paese la media d'età delle vetture a quattro ruote sfiora i 13 anni, in aumento rispetto al 2022.

Nel dettaglio il parco auto circolante in Italia ha una media di 12 anni e 10 mesi, il che significa quasi due mesi dai 13 anni e soprattutto 4 mesi in più di vecchiaia rispetto ai dati rilevati sempre dall'ACI nel 2022.

Se si prendono però in considerazione solo le vetture più vecchie, ovvero le Euro da 0 a 3, che hanno almeno 14 anni, queste sono una su quattro del totale, quindi ben il 25 per cento. Tenendo conto che in Italia le auto nel 2023 erano 41 milioni, significa che circa 1,6 milioni sono vetture davvero datate.

Rispetto al 2022 le auto circolanti sono aumentate di 700mila, di conseguenza in Italia, tenendo conto che la popolazione nel frattempo è diminuita, vi sono 693 auto per ogni 1.000 abitanti, il dato più alto in Europa. Nel corso del 2023 va inoltre segnalato un altro dato che fa un po' storcere il naso, ovvero, che le radiazioni sono state meno di un milione, il dato più basso nel periodo 2000-2023. Le auto radiate hanno avuto in media una età di 18 anni e 6 mesi, cresciuta di 4 mesi rispetto al 2022.

Questi numeri vanno letti senza dubbio in un'ottica di prezzi in aumento per le vetture, tenendo conto che in media ci vogliono 30mila euro per acquistare un'auto in Italia, una cifra che ovviamente non tutti gli italiani possono permettersi, o magari non vogliono destinare ad un'auto. Spulciando il mercato si possono comunque acquistare almeno 5 auto a meno di 15 mila euro, somma senza dubbio più alla portata dei nostri concittadini.

E a proposito di spese, nel 2023 gli italiani hanno elargito ben 159 miliardi di euro di cui 49 per acquisto e ammortamento. Esorbitante la cifra per il carburante, ben 42 miliardi di euro, mentre 28 miliardi sono andati a manutenzione e riparazione. Ogni automobilista ha speso in media 3.900 euro per tutte queste voci in un anno, cifra in crescita di 200 euro rispetto all'anno precedente.

