Quante auto ci sono in Italia e qual è l'età media? La fotografia di ACEA

Quante auto circolano in Italia e qual è l'età media? Una fotografia del parco vetture del nostro Paese l'ha fornita ACEA, associazione europea dei costruttori di automobili, grazie al nuovo report pubblicato in queste ore, riferito all'anno 2021.

In Italia circolano 39 milioni e 822mila veicoli, una crescita dello 0.3 per cento rispetto all'anno precedente, e in ascesa continua. Numeri che rendono il nostro Paese il secondo in assoluto in quanto a vetture circolanti, solamente dietro alla Germania e davanti alla Francia. Note dolenti per quanto riguarda i veicoli green, visto che nell'Ue il totale di auto a batteria è solo dell'1.5%, con Danimarca, Olanda e Svezia a tirare le fila.

Male l'Italia dove sono solo 68.000 le auto elettriche circolanti, contro il milione presente in Germania. Del resto nel nostro Paese continuano ad andare per la maggiore le auto alimentate a benzina, pari al 44,7%, praticamente la metà del totale, seguite da quelle a diesel, 42,9%, con le ibride elettriche ferme al 2.5%. Da segnalare anche il 7% di auto Gpl e il 2.5% a gas.

Nel 2021, ad eccezione della Slovenia, in tutti i Paesi dell'Unione Europea è cresciuto il parco macchine circolanti, con la Slovacchia a registrare l'incremento maggiore (+8.2%). In merito invece all'età media, in Italia è pari a 12,2 anni, leggermente al di sopra della media europea (12), con la Grecia e l'Estonia ad avere la flotta più datata, 17 anni, contro il Lussemburgo invece fermo a quota 7,6.

Infine, per quanto riguarda la densità di vetture, il Belpaese registra 672 veicoli circolanti ogni mille abitanti, fra i primi posti dopo il record del Lussemburgo (698), e meglio di Germania e Francia, rispettivamente a quota 584 e 573. I dati di Acea, ricordiamo, fanno riferimento al 2021, e per l'anno da poco passato dovrebbero aumentare ulteriormente le vetture in circolazione, tenendo conto che a dicembre 2022, il mercato auto italiano ha registrato un +21%, riportandosi quindi quasi ai livelli pre-covid.