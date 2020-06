L'auto intelligente secondo FCA: passa in automatico all'elettrico quando entra nelle ZTL

A Torino FCA studia l'auto del futuro. È una ibrida in fase di test in questi giorni. L'automobile si comporta da classica a motore termico nella maggior parte del tempo, ma quando entra nelle ZTL (e di conseguenza entra a contatto più ravvicinato con i pedoni) entra in modalità 100% elettrica per abbassare le emissioni nocive a zero.

L'iniziativa si chiama "Turin Geofencing Lab" e nasce da una vera e propria partnership tra FCA e le istituzioni. Da una parte e-Mobility, dipartimento della casa automobilistica che si occupa della sperimentazione legata alla mobilità elettrica, dall'altra il Comune di Torino.

L'auto secondo FCA è ben integrata con una città altrettanto Smart, ed usa il geo-fencing per riconoscere i varchi delle Zone a traffico limitato ed adattare il suo comportamento di conseguenza.

Il prototipo, già assemblato e su strada in questi giorni, spegne il motore termico una volta dentro i varchi. L'auto va avanti esclusivamente utilizzando l'energia elettrica, portando le emissioni a zero.

Per il progetto sperimentale, FCA ha scelto un'americana: è una Jeep Renegade 4X4.

Una volta usciti dai varchi, l'auto reimposta automaticamente la modalità di guida scelta dall'automobilista. Ma attenzione, il sistema congegnato da FCA non azzera la libertà di scelta. L'automobilista può comunque impostare la guida a motore termico acceso. L'auto si limita ad avvisare l'automobilista della scelta errata (invitandolo quindi a rispettare le regole) e... a segnalarlo al Comune nel caso in cui la trasgressione non venga fermata per tempo.