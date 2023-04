Quali sono le auto meno inquinanti? E quello più inquinanti? Ecco la classifica

Quali sono le auto meno inquinanti e quelle invece più dannose per l'ambiente? A rispondere a questa domanda ci ha pensato ACEEE, che da anni stila la classifica delle vetture più green, e di quelle meno, circolanti negli Stati Uniti.

I dati estrapolati possono essere ovviamente interessanti anche per il nostro mercato, visto che oltre oceano circolano anche vetture che vengono vendute in Italia. Il caso più interessante è senza dubbio quello della Mini Cooper SE Hardtop due porte, l'auto meno inquinante del 2023 con un coefficente di inquinamento pari a 0,66.

Bene anche la Nissan Leaf, seconda a quota 0,68, con la Mazda MX-30 subito dietro allo stesso punteggio. Fra le vetture che meglio si sono distinte anche la Kia Niro FE, la Toyota Corolla Hybrid, la Hyundai Kona Electric e la Volvo XC40.

In generale vige la regola che più l'auto è piccola, ed ha un minor peso, e meno inquina. Passando invece ai veicoli senza dubbio meno amici dell'ambiente, in cima alla classifica, come immaginabile, troviamo auto con motore termico, quindi alimentate a benzina o diesel, e nel contempo di grosse dimensioni, leggasi pick-up o SUV.

Nelle prime tre posizioni non devono quindi stupire i nomi di RAM 1500 presentato di recente in versione EV, quindi Ford F150 Raptor e Cadillac Escalade. Fra le auto di nostra conoscenza nella classifica dei “cattivi” vi sono la Jeep Wrangler, la Mercedes G 550, la BMW X5 M e la sua cugina BMW X6 M. ACEEE fa anche notare una questione che già vi avevamo segnalato ovvero che i SUV e i pick-up elettrici sono molto inquinanti, più di una city car a benzina, un aspetto senza dubbio da tenere in considerazione in un'ottica di carbon neutrality.

“Non tutti i veicoli elettrici sono uguali – dice a riguardo Peter Huether, analista senior della ricerca sui trasporti presso ACEEE - i veicoli elettrici inefficienti e pesanti hanno un impatto ambientale inferiore rispetto alle auto alimentate a benzina di dimensioni simili, ma hanno prestazioni inferiori rispetto ai veicoli elettrici più efficienti. Per ridurre l'inquinamento causato dalle automobili, abbiamo bisogno di politiche che supportino più veicoli elettrici e incoraggino le case automobilistiche a migliorare l'efficienza tra tutti i tipi di veicoli attraverso una varietà di strategie, inclusa la riduzione del peso del veicolo".