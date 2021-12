Auto incagliata sull'orlo delle cascate del Niagara: i soccorsi recuperano la vittima

Le cascate del Niagara sono uno dei più famosi luoghi turistici del pianeta, ma nella giornata di ieri sono diventate teatro di un evento drammatico e inaspettato. Poco prima di mezzogiorno, ora locale, è arrivata infatti la notizia che una berlina nera si trovava in balia dell’acqua a 50 metri dal grande salto delle cascate.

Alla guida della vettura c’era una donna con un’età compresa tra i 60 e i 70 anni, che purtroppo è rimasta vittima dell’incidente nonostante l’intervento delle squadre di soccorso. Difficile capire la dinamica dell’incidente, e come possa essere successo che l’auto sia caduta nel Niagara, ma stando alle dichiarazioni dei notiziari locali, quel giorno stava nevicando e le strade erano più insidiose del solito.

Come si vede nel video del soccorso, il meteo non era dei migliori e la corrente del fiume era particolarmente forte, tanto da impedire un normale soccorso acquatico. Per questo motivo è intervenuta la Guardia Costiera a bordo di un elicottero, da cui un soccorritore si è calato per tentare il salvataggio della donna. All’interno dell’abitacolo c’era solo lei, ma all’arrivo dei soccorsi era già deceduta. I motivi non sono ancora noti, ma non lasciano spazio a molta fantasia.

L’auto giace ancora incagliata in mezzo al fiume, poco prima del grande salto delle cascate, e presto dovrebbero iniziare le manovre di rimozione, sperando che nel frattempo rimanga ferma e non venga trascinata via dalla forza dell’acqua.

