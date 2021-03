Quali sono le auto più inaffidabili? Maglia nera per Mercedes nelle ricerche Google

Oramai il web è entrato a far parte della nostra routine quotidiana. Quando non sappiamo qualcosa, o non sappiamo come fare una cosa, chiediamo a Google la risposta ai nostri dubbi. Il motore di ricerca può anche aiutarci a risolvere dei problemi, qualcuno dunque si è chiesto: qual è secondo Google il marchio automotive meno affidabile?

Click4Reg ha utilizzato Ahrefs.com per capire quali sono le marche automotive meno affidabili del mercato secondo i volumi di ricerca Google. In parole povere: son stati presi i 20 marchi più famosi del momento e messi a confronto su Google, cercando frasi relative a guasti, problemi tecnici e quant’altro. In base ai volumi di ricerca, ecco la classifica dei brand che hanno più spesso le loro auto in panne.

In cima a questa nefasta lista troviamo Mercedes, con 1.520.640 ricerche worldwide, al secondo posto Ford con 1.280.400, terza Audi con 1.218.360. La Top 10 continua con Honda, Toyota, Volvo, Volkswagen, Nissan, BMW e General Motors. Passando alla seconda parte della classifica, con le posizioni che vanno dalla 11 alla 20, troviamo in sequenza Mini, Tesla, Hyundai, Peugeot, Citroen, Kia, Chevrolet, Fiat, Land Rover e Renault.

Ricordiamo in ogni caso che si tratta di uno studio basato su ricerche web, e solo quelle relative a Google inoltre. Per avere un quadro più preciso e affidabile bisognerebbe confrontare i reali dati delle varie officine, i volumi di pezzi di ricambio venduti, capire quali vetture hanno i problemi più costosi e via dicendo. Certo il divario fra Mercedes e Renault sembra importante anche con questa tipologia di ricerca, un minimo riscontro nella realtà dev’esserci, chissà...